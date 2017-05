Tope al precio de la leche en la góndola: "Es un disparate", dicen tamberos

Economía Presentarán un proyecto de ley para fijar un precio máximo a la leche

El diputado nacional Federico Masso, de Libres del Sur, presenta este martes un proyecto de Ley para establecer un precio máximo para el litro de leche, como medida para hacer frente a la baja del consumo que, según afirman desde el movimiento Barrios de Pie, "está en los niveles más bajos desde la crisis del 2001 y repercute en los niveles nutricionales, perjudicando especialmente a los sectores más humildes".El proyecto establece, en su primer artículo, que el precio de la leche "no podrá exceder el 0,13 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil", que actualmente está en 8.060 pesos, con lo cual el valor quedaría en 10,48 pesos, la mitad de lo que en promedio cuesta el producto en las góndolas.Pero la propuesta no caería en gracia a los productores tamberos ya que, con la leche a 20 pesos, reciben no mucho más de cinco pesos por litro, por debajo del costo de producción, y vienen quebrando de a cientos y hasta miles por año."Es un disparate. Si el precio de góndola no podría estar más allá de ese límite (10,50) si hoy que está 20 a los productores nos pagan cinco pesos, cuánto nos van a pagar estando a 10,50?, se preguntó y sostuvo que "indudablemente este señor debe desconocer básicamente lo que son los costos de producción", supo AIM."Si hoy estamos necesitando alrededor de siete pesos por litro, quizás más, para poder cubrir los costos de producción, sin hablar de ganar dinero como para hacer inversiones, si alguien descubre la fórmula de pagar 7,50 a un tambero como para que tenga un margen y que la leche se venda a 10,50 que la diga", ironizó el ruralista.