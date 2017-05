El dólar alcanzó su valor más alto del año: ¿Seguirá subiendo?

El dólar cerró ayer en su valor más alto del año: $ 16,41 para la venta en las pizarras al público y a $ 16,21 en el circuito mayorista.-resumió un operador de un banco extranjero, con la condición de no ser identificado-. Porque mientras haya un déficit fiscal tan elevado, que se financie con deuda externa, va a seguir habiendo mucha oferta de dólares".. Por un lado, aseguran, ya el peso argentino habría recuperado la paridad de 5 a 1 que hasta no hace mucho supo tener con el real brasileño. "El peso había perdido competitividad, y había llegado a una paridad de 4,80 con el real. Fue ahí que el Banco Central empezó a intervenir comprando dólares. Y ahora, la paridad está de nuevo en 5,2", explica el responsable de cambios de otra entidad de primera línea. "Salvo que el real vuelva a devaluarse mucho, todo indica que el peso debería quedar por acá", aventuró.Por otro lado, no pocos comienzan a advertir que si el dólar corre mucho más allá de los $ 16,50, el Gobierno podría encontrarse, una vez más, con comerciantes e importadores trasladando a precios el nuevo valor del tipo de cambio."Creo que el Central va a tener que dar una señal pronto, de que hasta acá llegó", dijeron adesde un banco oficial. "No creo que lo haga vendiendo dólares, pero sí estamos viendo que, más teniendo en cuenta que el próximo vencimiento de Lebac es récord", agregó. El 21 de junio próximo vencen Lebac por más de $ 500.000 millones, según se desprende de los últimos datos disponibles en el BCRA. Entre los expertos no descartan que, entonces, la autoridad monetaria vuelva a subir sus tasas de política monetaria, que por estos días se ubican en 26,25% para las operaciones de pases a 7 días de plazo.