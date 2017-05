El dólar subió 19 centavos y cerró en $ 16,41

El minorista avanzó, de esta manera, en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio, donde la moneda de Estados Unidos trepó 14 centavos a $ 16,21, una cota inédita.



El mercado cambiario fue afectado por la depreciación de casi 1% del real y la caída de cerca del 2% del índice Bovespa en Brasil, que retomaron la tendencia bajista tras la pausa del viernes en medio de la crisis política y económica desatada en ese país por el escándalo de corrupción que salpica al presidente de ese país, Michel Temer.



Los valores anotados en el arranque, en torno a los $ 16, fueron los más bajos de una sesión que se caracterizó por el dominio de la demanda privada. Los precios fueron escalando posiciones sin interrupciones y con una presión compradora que le hizo tocar máximos en los $ 16,21 en los momentos más próximos al cierre.



El analista Gustavo Quintana señaló a ámbito.com que la "tasa de devaluación del dólar desde comienzo de mayo supera ahora con comodidad el rendimiento de las colocaciones en pesos a corto plazo y provoca el cambio de tendencia porque los inversores perciben que la apreciación de divisa se mantendrá al menos en el mediano plazo".



En este contexto, el volumen operado en cambios cayó un 28% a u$s 426 millones.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que la liquidación de divisas por exportaciones de granos cayó la semana pasada un 26,2% a u$s 606 millones, con relación a igual período de 2016, según estadísticas del sector agroexportador.



Respecto a la semana previa, sin embargo, el ingreso del agro mostró una suba del 13%, ya que entre el 8 y el 12 de mayo se habían registrado u$s 536,4 millones.



Asimismo, la disparada del dólar en el ámbito local se produjo pese a que el dólar retrocedía en EEUU a mínimos en más de seis meses contra una canasta de monedas, ampliando las pérdidas de la semana pasada y arrastrado por el incierto clima político de ese país, que seguía presionando a la divisa.



El índice dólar, en este sentido, bajaba un 0,2%, a 96,988, después de haber caído durante la sesión hasta su nivel más bajo desde el 9 de noviembre a 96,797.



En tanto, el dólar blue repuntó once centavos a $ 16,22, pero se mantuvo por tercera jornada consecutiva debajo de la cotización oficial. Es debido a una mayor oferta por parte de algunos ahorristas que evitan cambiar sus billetes en bancos, ya que ofrecen precios menos atractivos con respecto al circuito informal.



A su vez, el dólar Bolsa repunta 15 centavos a $ 16,16, mientras que el "contado con liqui" salta 26 centavos a $ 16,18.



En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 430 millones, más del 40% fue en "roll-over" de mayo ($ 16,278) a junio ($ 16,56) con una tasa de 21,1%TNA. El plazo más largo operado fue octubre, que cerró a $ 17,54 (18,86%TNA). Los plazos del sistema a futuro subieron un promedio de 14 centavos, informó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 375 millones hasta los u$s 48.025 millones.