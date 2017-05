Productores rurales del delta entrerriano afirman que "están en agonía"

"El delta entrerriano está en agonía", aseveró Cadoppi. La crecida de los ríos, que está preocupando a distintos sectores de la población entrerriana, todavía no afecta a Islas del Ibicuy, pero de todos modos la zona sigue sintiendo los azotes del 2015.



"La inundación que comenzó en diciembre de 2015, y que todavía afecta a varias zonas, fue tan devastadora para el sector que en el departamento hay, con suerte, un 25 por ciento de las cabezas que debiera haber", indicó Cadoppi.



"Por más que se haya ido la mayor parte del agua, la coyuntura, la falta de obras, la falta de crédito y la presión tributaria hizo que los productores estén en franco quebranto y la zona totalmente despoblada de productores y de animales", sostuvo, al tiempo que aseveró que "los productores están quebrados, ni el Estado provincial ni el nacional dan respuestas a la problemática y todavía hay agua encerrada entre tantos diques y caminos".



El dirigente de la Sociedad Rural dijo que "el año pasado dos veces lo vi cara a cara al gobernador Gustavo Bordet, le pedí audiencia, me dijo que le mandara mail y que nos iba a atender, pero nunca nos recibió".



"Entendemos la crisis argentina y entrerriana, pero estamos mal y lamentablemente el delta entrerriano está en agonía. Necesitamos diálogo con el Gobierno y que se aborde la cuestión de manera interdisciplinaria con técnicos, académicos, productores, etc", añadió.



Luego aseguró que "el isleño se está yendo a los cordones de las grandes ciudades" y señaló que "no hay nuevos inversores que quieran ir al departamento porque cuando el agua entra no se va debido a la falta de obras".



En relación a la implementación del Plan de Gestión para el Desarrollo del Delta Entrerriano, el dirigente rural dijo: "Fue una mentira, ni siquiera se presentó en el delta, nunca hicieron nada, se le vencieron los plazos y tuvieron que hacer algo para pagarla a la consultora".



"Lamentablemente la falta de diálogo del Gobierno entrerriano hace que hoy las comunidades del delta estén totalmente devastadas y desoladas. No tenemos respuesta del Gobierno de Entre Ríos ni del nacional". (APF)