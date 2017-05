El Gobierno estima que inflación en mayo se ubicará "por debajo del 2%"

La inflación en mayo va a ubicarse "por debajo del 2%", según estimaciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien aseguró que el costo de vida va a seguir en la senda de la desaceleración."En 2017 vamos a tener una tasa de inflación que va a ser probablemente la mitad de la que tuvimos en 2016", pronosticó y sostuvo: "Vamos a crecer cerca del 3%, un poco más tal vez, cuando el año pasado tuvimos una recesión del dos por ciento"."Nosotros nunca hicimos un pronóstico mensual de inflación. El año pasado en el primer semestre la inflación anualizada fue del 67% y en el segundo semestre fue del 18%, es decir que en la segunda mitad del año fue casi un cuarto del ritmo inflacionario de la primera mitad", indicó.De ese modo, evaluó: "La lección que tomamos de ahí es que no se puede extrapolar linealmente para el año lo que ocurre especialmente en la primera parte, en la cual se concentra la mayor parte de normalizaciones tarifarias".Además, reconoció: "El número inflacionario de abril no nos satisfizo" y puntualizó: "Pensamos que en mayo vamos a estar por debajo del 2% y que la tasa de inflación va a seguir bajando"."Más allá de la discusión puntual de cada mes, no hay que perder de vista el ritmo al que está reduciéndose la inflación respecto del año anterior y lo que va a ocurrir en 2018 con relación a 2017, la inflación va a seguir bajando", analizó.El funcionario evaluó que "se está creando empleo cuando el año pasado caía", por lo cual subrayó: "Creo que el norte de nuestro programa económico es el correcto, no tenemos dudas del rumbo en el que vamos".Sin embargo, admitió: "Sabemos que derrotar la pobreza va a llevar muchos años, entonces no podemos prometer soluciones mágicas"."Lo que sí podemos hacer es transmitirle a la sociedad que estamos seguros de que todos los días vamos a estar un poquito mejor", confió en diálogo con diario El Tribuno.Al ser consultado respecto del proceder del Banco Central, señaló que si "sube la tasa de interés es para bajar la inflación"."Si por una cuestión mediática el Banco Central no actúa contra la inflación, lo que vamos a tener efectivamente es una suba en la tasa de inflación", subrayó.