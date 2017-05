El próximo mes, todos los clientes de bancos deberán tener un "Alias" CBU

El Banco Central recordó que a partir del mes próximo todos los bancos asignarán por defecto un alias a aquellas cuentas que todavía no lo posean y también uno a las cuentas nuevas. Cada usuario podrá consultar el alias asignado a través de los canales electrónicos (homebanking, cajeros automáticos y banca móvil), y cambiarlo si así lo desea.



Este sistema simplificará el uso de los 22 dígitos de la Clave Bancaria Única (CBU), la cual estará automáticamente asociada al Alias: que será de más fácil memorización y por tanto de utilización en cada transacción que no forme parte de la agenda de movimientos de dineros con cuentas propias o de terceros, en otros bancos.



El alias bancario permite a los usuarios identificar cada una de sus cuentas de manera más sencilla, en comparación con los 22 dígitos del CBU numérico.



Ya hay 500.000 cuentas bancarias con un alias CBU asignado por su titular, sobre un total de 5,5 millones de cuentas corrientes y más de 44,3 millones de cuentas de caja de ahorro, de las cuales unas 8,5 millones son cuentas sueldo.



Hasta el 1° de junio los titulares de cualquier caja de ahorro o cuenta corriente podrán registrar el alias para sus cuentas, antes de que la asignación "por defecto" entre en marcha.



El formato del alias CBU "por defecto" será una combinación al azar de tres palabras breves y de uso frecuente del idioma castellano, cuya ortografía no sea ambigua cuando se transmita de manera oral.



El usuario podrá modificarlo cuando lo desee, usando cualquier combinación de letras y números de hasta 20 caracteres.



El alias CBU es portable, por lo que el cliente podrá conservarlo si se cambia de banco, dándose de baja de forma automática en la entidad anterior. A la manera de las direcciones de correo electrónico, ningún usuario podrá registrar un alias que ya haya sido registrado por otra persona.



Con el mismo objetivo de facilitar la utilización de transferencias bancarias, desde el 1° de junio los bancos deberán informar el nombre del originante de cada transferencia y su número de CUIT, CUIL o CDI. Estos datos deberán estar disponibles cuando se consulten resúmenes o movimientos de cuentas a través de los canales electrónicos en un plazo no mayor de 24 horas hábiles siguientes a la acreditación de los fondos.



Fomento de la bancarización sin costo



Las transferencias por vía electrónica son gratuitas para los usuarios individuales sin importar su monto, según dispuso el BCRA en abril de 2016. Desde entonces, su utilización ha crecido.



En abril se hicieron 6,7 millones de transferencias, lo que implica un crecimiento interanual del 33% medido en cantidad de operaciones y del 63% en los montos girados.



Desde la opción de Administración de cuentas de transferencias disponible en banca por internet y móvil, el usuario puede incorporar un alias a cada una de sus claves bancarias uniformes (CBU) con una extensión de entre 6 y 20 caracteres, que sean letras, números, signo punto o guión medio. El Alias es único para cada cuenta y/o CBU e irrepetible para todo el sistema financiero.