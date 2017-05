CGT anunció que en junio el gobierno convocará al Consejo del Salario Mínimo

Al término de una reunión del Consejo Directivo de la central obrera, el secretario de prensa de la entidad, Jorge Sola, sostuvo que el Ejecutivo prevé reabrir la discusión sobre el salario mínimo, que actualmente está en los 8.060 pesos, el mes próximo.



El año pasado, el Consejo había sido convocado en mayo, por lo cual los sindicatos venían reclamando al Ejecutivo que ponga en marcha la iniciativa, en momentos en que según datos del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, una familia tipo necesitó durante abril último 14.761 pesos para no ser pobre.



No obstante, Sola evitó hablar de la cifra de aumento del salario mínimo que reclamará la CGT, algo de lo que sí habló días atrás la CTA Autónoma, cuyo líder, Pablo Micheli, pidió llevarlo a 22.000 pesos, lo que significaría un incremento de casi el 200% respecto a los actuales 8.060 pesos.



Por otra parte, el también titular del sindicato del Seguro, quien ofició de único vocero de la reunión cegetista, dijo que la central obrera no cree en el 17% de aumento de precios para este año, como sostiene el Banco Central.



Al respecto, señaló: "Los acuerdos salariales se están cerrando en un 20 por ciento, que es lo que quiere el Gobierno. Pero se arreglan adicionales, que integran el salario, que lo terminan llevando al 25%, que es lo que para nosotros puede llegar a ser la inflación de este año".



La reunión se hizo en la sede de la calle Azopardo, de la que participaron los triunviros de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, donde se repasó la coyuntura social y económica del país y se evaluó la reunión informal que mantuvieron con funcionarios del Gobierno la semana pasada.



Sola sostuvo que la central "está siguiendo con notable preocupación los índices económicos y la inflación que no ha bajado y no se acerca a los que dice el Gobierno" y planteó que el oficialismo "no encuentra respuestas ni un plan definido para solucionar la situación económica".



También planteó que en el encuentro se habló de la situación de los jubilados, al señalar que es el sector "más afectado por la suba de precios de los alimentos", al tiempo que consideró que la ley de Reparación Histórica que implementó el Gobierno para los haberes de los abuelos "no está dando los resultados previstos".



Sobre la reunión informal que mantuvieron con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, -primer contacto que mantuvieron con el Gobierno tras el paro general del 6 de abril- sostuvo que los funcionarios les informaron sobre una serie de iniciativas que buscan implementar, la mayoría a través de proyectos que se girarán al Congreso, entre ellas la ley de Empalme.



Este proyecto prevé el blanqueo de trabajadores informales, algo que es bien visto por la CGT, aunque Sola advirtió que eso puede funcionar si la economía del país "genera empleo genuino, algo que hoy no existe", por lo cual aclaró que "las buenas intenciones pueden darse de bruces contra la situación económica".



Por otra parte, Sola dijo que no está prevista por el momento otra reunión informal con funcionarios de la Casa Rosada.