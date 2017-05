El Indec difundirá en julio indicador de precios dividido por regiones

El funcionario presentó los lineamientos del nuevo indicador

junto al director técnico Fernando Cerro y la directora del indice

de precios, Alejandra Clementi.

Todesca señaló que lo que se hace es "difundir y ampliar la

información y será el ministerio de Hacienda y el Banco Central,

los que decidirán que indicador tendrá validez" nacional.

El director del INDEC formuló la aclaración ante la consulta

sobre qué indicador de precios utilizará el Banco Central para

definir sus metas de inflación o por cual se ajustarán contratos y

bonos.

Actualmente el Indice de Precios al Consumidor (IPC) integra la

fórmula de cálculo por la que se actualiza el aumento a jubilados

y también el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER),

que se utiliza para actualizar los bonos financieros y algunos

contratos entre privados.

Los funcionarios explicaron que el nuevo indicador mantendrá la

medición del actual IPC del Gran Buenos Aires y agregará la

medición de precios de las regiones Cuyo, Noreste, Noroeste,

Pampeana y Patagónica.

El nuevo indicador que se difundirá a partir de julio,

contendrá una medición de precios nacional y otra subdividida por

regiones con la misma estructura de gastos que el actual IPC.

Cerro explicó que los actuales nueve divisiones del

relevamiento pasará a ser de doce, con desdoblamientos de algunos

ítems "que no alterarán los resultados del nivel general de

precios".

La nueva estructura se compondrá por los rubros:1) Alimentos y

bebidas no alcohólicas, 2) Bebidas Alcohólicas y Tabaco,3) Prendas

de vestir y Calzado,4) Vivienda, agua, electricidad y otros

combustibles,5) Equipamiento y mantenimiento del hogar, 6)

Salud,7) Transporte, 8) Comunicaciones, 9) Recreación y Cultura,

10) Educación, 11) Restaurantes y Hoteles y 12) Bienes y Servicios

Varios.

Cerro señaló que el nuevo indicador se adaptara a las normas

internacionales que establecen la Organización de las Naciones

Unidas y la Organización para el Comercio y Desarrollo (OCDE) de

mediciones de consumo y precios.

Todesca calificó de "engendro" la medición nacional que

implementó la administración kirchnerista, al reiterar que "no

existía un sistema ni una metodología para evaluar los datos

provinciales, y solo se conocían los números finales de la

medición".

Resaltó que el nuevo indicador tendrá "un proceso claro y

transparente, incluyendo los precios promedios de cada

jurisdicción y las aperturas regionales".

Además de las 23 ciudades capitales de provincia el

relevamiento incluirá a las ciudades de Mar del Plata, Bahía

Blanca, Zárate, Campana , Tandil, Río Cuarto, Villa María,

Concordia, Rosario, Rafaela, Orán, Presidencia Roque Saenz Peña,

San Rafael, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Río Grande.

NA