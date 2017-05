Por la crisis en Brasil, el dólar se disparó y saltó 36 centavos a $ 16,27

Internacionales El Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar al presidente Michel Temer

El mercado cambiario local acusó recibo del escándalo de corrupción que podría terminar con la presidencia de Michel Temer en Brasil. Este jueves, el dólar saltó 36 centavos a $ 16,27 en agencias y bancos de la city porteña, lo que representa su valor desde enero y la mayor suba desde el Brexit.Sucedió cuando, en Brasil, el real se depreciaba más de un 8% a 3,385 y el índice Bovespa retrocedía más de un 9% hasta ubicarse en las 61.013, como respuesta del mercado a la denuncia periodística que involucra a Temer avalando el pago de coimas por parte de empresarios de ese país.Ese valor del tipo de cambio no era visto desde el 31 de enero, cuando la divisa cerró a $ 16,21. Asimismo, el incremento es el más pronunciado desde el 24 de junio, cuando la moneda trepó 58 centavos tras el referéndum que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.De esta manera, la divisa acumula un alza del 3,2% en abril y revirtió la tendencia anual negativa que registraba hasta el miércoles: pasó de perder hasta ayer un 1,6% desde el 30 de diciembre a ganar un 0,5% en esta última rueda.A los problemas en el país vecino, se sumaron las dificultades políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que provocaron caídas en Wall Street en la víspera (hoy se recupera un 0,5%) y de las bolsas europeas.Así, el tipo de cambio en el segmento donde operan bancos y agentes de comercio exterior registró su valor más alto desde el 4 de enero cuando había cerrado a $ 16,115 y su salto más importante desde la salida del cepo (el 17 de diciembre, el dólar subió $ 3,55)El economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, señaló a ámbito.com que "las malas noticias que llegaron desde Brasil" en relación al audio de Temer avalando coimas "son una desgracia con suerte para nuestro país" porque se conocen después del mega vencimiento de Lebac por más de $ 460.000 millones del martes. "Imaginemos si había que poner una tasa atractiva en medio de esta turbulencia y la posible dolarización masiva de las carteras", planteó."Hay que estar cautos y esperar más noticias desde Brasil ya que el mercado probablemente se anticipe al desenlace de esta crisis, que algunos analistas suponen será la renuncia de Temer y un llamado a elecciones anticipado", resaltó Collante.La divisa mostró un recorrido ascendente desde el comienzo de la rueda, con muy pocos lapsos que interrumpieron esa secuencia. Los mínimos, anotados en los $ 15,83 apenas iniciadas las operaciones, señalaron una suba de 20 centavos con respecto al cierre previo y mostraron un camino de fuerte corrección."El incremento del mayorista por encima de los $ 16 fue un circunstancia que no tuvo mucho que ver con la estrategia de compras oficiales, sino que fue provocado por un contagio en el plano local de las turbulencias económicas externas, las que recrearon un escenario de importante dolarización de porfolios de inversión", destacó el analista Gustavo Quintana.En este contexto, el volumenoperado cayó casi 5% a u$s 534 millones.En el segmento informal, en tanto, el dólar blue trepó 14 centavos a $ 16,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteña, debido a que una mayor oferta por parte de ahorristas que evitaron cambiar sus billetes en bancos a raíz de los menores precios pagados en las entidades con respecto al circuito informal.Así, la brecha con el oficial cerró en negativo del - 0,4%, una situación que no se registraba desde el 19 de julio cuando el blue cerró a $ 15,23 ocho centavos abajo que el oficial.Por su parte, el dólar Bolsa ascendió el miércoles cuatro centavos a $ 15,65 y el "contado con liqui" avanzó también cuatro centavos a $ 15,67.Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron ayer u$s 17 millones hasta los u$s 48.643 millones.