Se dispara el dólar y escala hasta $ 16,09: La bolsa porteña cede un 3,7%

Perspectiva

Cae la Bolsa porteña

El dólar se dispara este jueves 18 centavos a $ 16,09 en agencias y bancos de la city porteña, tras haber acumulado en la víspera su tercera suba consecutiva. A su vez, en el Mercado Único y Libre de Cambio, la moneda de EEUU avanza 23 centavos y medio a $ 15,865.El ascenso de ayer, el más acotado de esta mini racha alcista (el lunes el billete había aumentado seis centavos y el martes otros nueve), fue producto de la renovada presencia de bancos oficiales comprando la divisa, un día después de que el Banco Central decidiera elevar los retornos de las Lebac al 25,5% anual en su lucha para combatir la inflación.Por su parte, analistas de la sociedad de Bolsa Neix señalaron que "el dólar se sostiene por los últimos anuncios del BCRA, como el aumento de reservas y la eliminación del límite a la Posición General de cambios de los bancos, y su intervención diaria en el mercado de cambios". Desde el 3 de mayo hasta ayer, el Banco Central acumuló compras por unos u$s 1.000 millones, a razón de u$s 100 millones por día.De todas formas, "la sobreoferta estacional de divisas por el ingreso de dólares de la cosecha gruesa y las emisiones en el exterior, aún sugieren cierta fortaleza relativa del peso", aclararon en Neix.Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron u$s 17 millones hasta los u$s 48.643 millones.El índice Merval retrocede un 3,7% hasta las 20.874,6 unidades cuando los inversores locales operan atentos al escándalo político en Brasil que derivó en un desplome de más del 10% en el Bovespa -hasta que sus operaciones fueron suspendidas- y un descenso del real del 6,5%.Ayer, el índice Merval se contagió de los mercados de referencia que tuvieron su peor jornada desde septiembre y bajó ayer un 0,7% a 21.674 puntos, con lo que cortó una mini racha de tres subas consecutivas.