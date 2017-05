Sturzenegger ratificó la meta de 17% de inflación

Economía El dólar volvió a subir y llegó a su máxima cotización en casi dos meses

El funcionario vaticinó que en julio la inflación anualizada se situará entre el 21 y 22 por ciento y aseguró que "si llegamos a fin de año con una inflación del 1 por ciento, la meta del año próximo será del 10%".Sturzenegger formuló esos conceptos en la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente a la evolución del sector financiero de los últimos seis meses."Cambiar una meta es no tener meta y el régimen es de metas de inflación", enfatizó el funcionario que señaló que la inflación de julio en torno al 21% interanual "va a ser la más baja de los últimos diez años" con excepción del año de la crisis provocada por la caída del banco Lehman Brothers, en el 2008.El funcionario señaló que en mayo la inflación interanual "va a estar por debajo del 25%, y cuando lleguemos a julio, la Argentina va a estar con una inflación de entre el 21 y el 22 por ciento"."Con lo cual habremos bajado la inflación interanual del 36,6% que fue como cerramos el año 2016 a 21 o 22, lo que quiere decir que habremos bajado la inflación entre 13 y 14 por ciento, en los primeros siete meses del año".Sturzenegger agregó que "nos queda la tarea de llevar la inflación de ese 21 al rango de 12-17 por ciento para este año y para eso estamos trabajando".Señaló que para eso hace falta una resolución del ministerio de Hacienda, para decidir si el BCRA sigue con el actual indicador del Gran Buenos Aires o tomará en cuenta en adelante el índice nacional para definir su política de tasas y de meta de inflación.Por su parte el vicepresidente segundo y director del banco, Damien Reidel, que participó de la rueda de prensa enfatizó que "no vamos a cambiar la meta" y afirmó que "en la argentina no hay bicicleta financiera".Reidel, dijo que una bicicleta financiera "es una ganancia elevada en dólares sin exposición al riesgo de tipo de cambio" y aseguró que eso "no está pasando"."Ha sucedido, pero ahora no", dijo Reidel y explicó que por la suba del dólar del último mes "el que compró Lebacs un mes atrás, salió perdiendo".