El dólar volvió a subir y llegó a su máxima cotización en casi dos meses

El nuevo ascenso, el más acotado de esta mini racha alcista (el lunes el billete había aumentado seis centavos y el martes otros nueve), fue producto de la renovada presencia de bancos oficiales comprando la divisa, un día después de que el Banco Central decidiera elevar los retornos de las Lebac al 25,5% anual en su lucha para combatir la inflación.



A su vez, en el Mercado Único y Libre de Cambio, la moneda de EEUU avanzó dos centavos y medio a $ 15,63, su mayor cotización desde fines de marzo, apuntalado por la demanda oficial, que hacia el final de las operaciones fue contrastada por las ventas de exportadores.



A diferencia de las últimas jornadas, el desarrollo de la jornada fue más lineal y lateralizado con una escasa amplitud entre máximos y mínimos operados, y una baja del 30% en el volumen negociado (u$s 561 millones), confiaron en el mercado.



En el comienzo de la sesión, el precio de la divisa tomó impulso por la renovada presencia oficial, más la demanda de bancos privados, y llegó a alcanzar los $ 15,65. "Entidades extranjeras compraron dólares para cambio de cartera propia y de clientes, tratando de dolarizar sus inversiones, tanto en activos en bonos y títulos con rendimientos atractivos, ya que en pesos se encuentran casi saturados en el porcentaje de la canasta de negocios financieros", dijeron desde una correduría.



Pero al promediar la rueda, la oferta de exportadores se hizo sentir con más intensidad y provocó una caída que llevó a borrar casi toda la ganancia del inicio. "La oferta de divisas tomó nota del buen nivel alcanzado por el dólar para sacar mayor rédito por los ingresos desde el exterior", explicaron desde PR Corredores de Cambio.



Por su parte, analistas de la sociedad de Bolsa Neix señalaron que "el dólar se sostiene por los últimos anuncios del BCRA, como el aumento de reservas y la eliminación del límite a la Posición General de cambios de los bancos, y su intervención diaria en el mercado de cambios". Desde el 3 de mayo hasta ayer, el Banco Central acumuló compras por unos u$s 1.000 millones, a razón de u$s 100 millones por día.



De todas formas, "la sobreoferta estacional de divisas por el ingreso de dólares de la cosecha gruesa y las emisiones en el exterior, aún sugieren cierta fortaleza relativa del peso", aclararon en Neix.



En el segmento informal, en tanto, el dólar blue subió un centavo a $ 16,06, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Además, el dólar Bolsa ascendió cuatro centavos a $ 15,65 y el "contado con liqui" avanzó también cuatro centavos a $ 15,67.