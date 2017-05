Cuánto dinero recaudaron los responsables del ciberataque global

Más de 300.000 computadoras en 150 países resultaron infectadas desde el viernes por el ciberataque global.Los responsables del ataque recaudaron menos de lo esperado con su chantaje a los afectados por el virus.El ransomware "se ha extendido a unos 150 países y afectado a más de 300.000 máquinas, aunque la buena noticia es que las tasas de infección se han ralentizado a lo largo del fin de semana", indicó Tom Bossert, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.Ninguno de los sistemas del Gobierno estadounidense resultaron afectados por el virus global, según aseguró Bossert a los periodistas.Pese a que el objetivo principal de los responsables del virus era juntar plata, "parece que se han pagado menos de 70.000 dólares en rescates", y que quienes han hecho esos pagos no lograron "recuperar ninguno de sus datos", aseguró Bossert.El asesor de Trump subrayó que el Gobierno estadounidense no "fabricó" el virus, y que la NSA "no ha desarrollado ninguna herramienta para quedarse con datos por medio del pago de un rescate".Bossert aseguró que Estados Unidos está "trabajando para conseguir que los responsables del ciberataque rindan cuentas", y pidió a quienes no instalaron el último parche de seguridad de Microsoft que lo hagan para proteger sus equipos.El virus WannaCry, que exige un pago en la moneda digital bitcoin para recuperar el acceso a las computadoras, golpeó a centros de salud en el Reino Unido, grandes empresas como Telefónica España y Argentina, la red ferroviaria en Alemania, organismos públicos en Rusia y universidades en China, entre otros. Fuente: (EFE).-