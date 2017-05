Con una foto, se puede informar a la AFIP sobre comercios que no aceptan débito

La AFIP pone en marcha un sistema de "fotodenuncias" para aquellos comercios que incumplan con la obligación de ofrecer a sus clientes el pago con tarjeta de débito. Los comerciantes deberán exhibir en las vidrieras y en la caja un cartel con la información fiscal del comercio dentro de un código QR. Los consumidores que detecten que un comercio no acepta tarjeta de débito podrán sacar una foto con sus celulares, y luego la imagen se envía automáticamente al sitio web del fisco. Además, en un mes y medio estará disponible una app para facilitar la denuncia vía celular.La semana pasada entró en vigencia la resolución de la AFIP 4042 que obliga a todos los comercios a contar con el cartel. Según pudo saber, hasta el viernes 51.500 contribuyentes distintos ya descargaron de la AFIP el nuevo formulario para 69.000 sucursales o puntos de venta. Al descargar ese cartel los contribuyentes deben completar un formulario con información donde deben declarar si aceptan o no el pago con débito. Del total de comercios que completaron el formulario, 47.000 aceptan tarjeta de débito en 45.000 sucursales. Mientras que aun no aceptan efectivo unas 4.800 sucursales o puntos de venta.El 1 de mayo entró en vigor la. Desde esta semana, todo cliente que sea impedido de pagar con débito podrá concretar la denuncia mediante el escaneo (sacar una foto) de su código QR.La AFIP comenzará en los próximos meses a enviar inspectores a los comercios para corroborar si cumplen con la obligación de exhibir el cartel de control fiscal y si cuentan con POS. "En principio haremos advertencias a quienes incumplan, pero si persisten en no acogerse a la ley habrá sanciones", explicaron en el ente recaudador., en los casos de hechos graves y reincidencia.