El aumento de los costos de producción preocupa a pequeños avicultores

La Comisión de Avicultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a alertar sobre la grave situación que atraviesan los productores integrados de pollos.



Según la comisión, los avicultores "recibieron un severo golpe a su ya diezmada economía dado por el aumento del precio del gas que se utiliza para calefaccionar a los pollitos, y también por el aumento de la electricidad".



En esa misma línea, la comisión que coordina Alberto Carlevaro dice "es nuestra responsabilidad advertir a las autoridades que deben velar para que el trabajo rural siga siendo sostenible y fuente de arraigo, que estos cimbronazos provocan el cierre de granjas con los problemas y consecuencias sociales que acarrea esta penosa situación".



La búsqueda de un equilibrio entre las partes intervinientes en este trabajo específico y con particularidades, agrega CRA, no debe tener eslabones débiles y vulnerables dentro de la misma cadena. "La integración debe ser una alternativa viable y razonablemente equilibrada para todos los actores de la misma y no sólo para un sector (los integradores) que hacen valer su posición dominante. Esa es la función del Estado. Sin productores no hay producción posible", cerró el comunicado de prensa.



Para el área económica de CRA, en tanto, el productor integrado encuentra como escenario repetido estos años un aumento de su costo operativo, sin contraparte en el valor pagado por pollo entregado, que al cierre de febrero da una base de $ 4/Pollo, teniendo como promedio de liquidación acorde a bonificaciones y premios por eficiencia y conversión $4,20/Pollo. "Si cruzamos este dato con el precio de venta promedio del mismo mes nos da una incidencia del 7 % en el valor del cajón vendido a precio mayorista", expresaron los especialistas.



El productor integrado es el eslabón más débil de la cadena. Actualmente no puede realizar la amortización de su capital invertido y eso en el mediano plazo repercutirá en su eficiencia y a largo plazo en la salida del negocio. Con estos datos es inviable una inversión en estructura para integrarse a la cadena, manifestó en esa sintonía el departamento económico de CRA.