Demanda privada y banca oficial impulsan al dólar a su techo en dos meses

El dólar minorista sumó hoy 6 centavos en el comienzo de la semana y terminó la rueda a 15,79 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).



El dólar mayorista también mostró un fuerte impulso al avanzar 9 centavos, con lo que terminó en los $ 15,53.



El dólar Banco Nación (BNA) alcanzó los $ 15,65, mientras que el dólar blue se movía en los $ 15,97.



El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 639,697 millones, mientras que en futuros MAE sólo se movieron u$s 7 millones.



En tanto, el sector agroexportador liquidó unos u$s 536.356.399 la semana pasada, según anunciaron este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



El monto liquidado por el sector agroexportador -que representa un tercio de las exportaciones argentinas- desde comienzos de año hasta el 12 de mayo ascendió hasta los u$s 7.733.497.433.