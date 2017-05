El Hot Sale suma queja de usuarios: ofertas dudosas y falta de stock

Pensamiento Argentino:

Si aumentamos los precios un día antes, los descuentos del #Hotsale no nos generan pérdida pic.twitter.com/mAdXTxb25J — Roma .~ (@FedeRomaFCO) 15 de mayo de 2017

#HotSale Te lo aumentaron antes un 100% y ahora te lo rebajan un 50% para hacerte creer que si existe el descuento. Es una estafa. — Alex Marc (@kevler221) 15 de mayo de 2017

A las 0 horas de este lunes comenzó el shopping virtual de ofertas llamado Hot Sale , con el que se espera un repunte en el consumo. La demanda en estas primeras horas viene siendo fuerte. Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios están mostrando su descontento con las promociones. ¿De qué se quejan? Ofertas sospechosas, hoteles sin disponibilidad de fechas, vuelos con escalas imposibles y prendas sin opción de talles.El evento nacional de ventas online se realiza por cuarto año consecutivo y es organizado por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico). Este año busca replicar o superar el récord de casi 2 millones de usuarios registrados el año pasado en www.hotsale.com.ar . Y mientras el contador de visitas y ventas sigue avanzando, en las redes sociales -principalmente en Twitter- se acumulan posteos en tono de denuncia con los que los usuarios cuentan su experiencia con las ofertas que buscaron pero no encontraron."Hace dos semanas me regalaron un led de LG ($ 6.799). Hoy el mismo en el mismo lugar en el #HotSale está $ 8.599 (rebajado a $ 5999)", dice una usuaria en clara alusión a que la empresa promete un descuento del 30 por ciento, cuando en realidad sería muy inferior (algo más del 13%).La maratón ya superó en su web oficial los 400.000 visitantes, con picos de más de 40 mil usuarios simultáneos. Hasta el momento, las categorías más visitadas fueron electro y tecno, seguidos por indumentaria, viajes, hogar y deportes.En esa lista también figuran televisores, un reloj, un set de frascos de vidrios y algunos artículos más. Otra de las quejas es la poca variedad de talles en indumentaria: muchos se muestran molestos y cuentan que al comprar alguna remera sólo tienen la opción de talle XS o S, por ejemplo.En ese caso desde la CACE aclararon que cuando un producto aparece "sin disponibilidad" es porque muchas ofertas están vigentes por "tiempo limitado". En el caso de falta de talles o de la escasez de servicios para fechas específicas, "tiene que ver con que se acabó el stock".También hay otros rubros que generaron polémica, como los vuelos, donde por ejemplo se ofrece un descuento apetecible para viajar a Lima, Perú, pero la única opción de salida es desde el aeropuerto de Tucumán, por lo que la oferta sólo sería útil para los vecinos de esa provincia, ya que el costo de viajar hasta allí encarecería demasiado la oferta. Con los hoteles ocurre algo similar, en uno importante de Río de Janeiro no hay habitaciones disponibles en las fechas que promociona el descuento.Como ocurre todos los años, las ofertas del Hot Sale son fiscalizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Según explica la CACE, fueron fiscalizados algunos de los productos y servicios que se ofrecen en días previos al evento y luego las ofertas durante el Hot Sale para chequear que las promociones sean reales. "Las empresas que hayan sido fiscalizadas obtendrán un distintivo en forma de estrella en logo que aparece en la web oficial de Hot Sale". El problema es cuando no sólo se trata de precios, sino de talles, disponibilidad o viajes en avión complicados, como denuncian los usuarios.Otro de los problemas que se generaron es la confusión a la hora de ingresar a las páginas que integran este evento de ventas online. Es que algunas no son claras cuando se ingresa a la sección de rebajas y no se sabe si hay o no una promoción ya que no se muestra el precio anterior.