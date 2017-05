Daer anticipó que reclamarán cláusulas de actualización salarial

El diputado nacional e integrante del triunvirato cegetista Héctor Daer alertó sobre las medidas que la administración de Mauricio Macri viene implementando, que si al Gobierno "le dan los números en la elección" de octubre, "va a profundizar este tipo de medidas y nosotros resistiremos cuando vengan las embates sobre los derechos laborales".



"El hecho de que no se vengan cerrando las paritarias en forma muy acelerada es que todos estamos viendo cómo es la evolución. Las perspectivas fueron difusas siempre, pero ahora se vienen concretando para lo que era una visión distinta la nuestra a la que tenía el Poder Ejecutivo", sostuvo el diputado del Frente Renovador.



En diálogo con Radio 10, anticipó que "vamos a insistir en establecer cláusulas automáticas de actualización. No queremos caer en la premisa que se nos dice que si la inflación no está en la pautada revisamos los números. Es el planteo que se está dando en la mayoría de las discusiones paritarias. Queremos tener una pauta del 22, 23, 24 y algunos el 25% pero siempre atada a un incremento real de la inflación".



Daer recordó que "el año pasado firmamos un 35% y creíamos que estábamos firmando una paritaria importante y a fin de año terminamos perdiendo contra la inflación".



De cara a las elecciones que vienen, se refirió a las declaraciones del presidente publicadas este domingo, en las que dice que "en octubre se vuelve al populismo o se reafirma el cambio". A su juicio, "reafirmar el cambio tiene que ver con la apertura económica, la disminución del déficit fiscal que es tener menos Estado y menos presencia del Estado. Son los reclamos constantes de quienes creen que la liberación de la economía es la que soluciona los problemas, es decir que sin sindicatos, con salarios más bajos, con inferiores condiciones de trabajo vamos a generar competitividad en el mundo. Esto es totalmente irreal".



En ese sentido, anticipó que "si les dan los números en la elección, van a profundizar este tipo de medidas y nosotros resistiremos cuando vengan las embates sobre los derechos laborales".



Daer sostuvo que "el peronismo se tiene que reacomodar y lo está haciendo para presentar un plan B y tener claramente una opción de gobierno que represente a los sectores más vulnerables, los sectores medios, los sectores trabajadores".



"No se puede pensar que estamos mejor porque tenemos datos concretos de los propios organismos oficiales donde tenemos más pobreza y desocupados. Este rumbo nos lleva a mayores dificultades que va a teñir el mapa en rojo, no va a haber sectores que puedan sortear estas dificultades económicas", destacó el legislador.



Con relación a la denuncia que involucran a Gustavo Arribas, contó que "no me gustaron las declaraciones del presidente relativizando este tema. Hay que dejar que la justicia vaya a fondo, sobre todo con estos funcionarios que tienen lugares tan importantes en el Gobierno. Esto tiene que tener una luz clara lo antes posible".