El puerto de Concepción del Uruguay exportó harina de trigo por primera vez

Producción agrícola, avícola y citrícola, comienzan a operar a través del sistema portuario entrerriano, lo que permite reducir sustancialmente los costos logísticos. Se suman inversiones privadas en infraestructura. Los avances son seguidos de cerca por el gobernador Gustavo Bordet. Partió esta semana desde el puerto de Concepción del Uruguay con rumbo a Brasil el primer embarque de harina de trigo, proveniente del recientemente reactivado molino de la ciudad y se prepara el puerto de Diamante para el dragado que permitirá el ingreso de busques de ultramar.





En Concepción del Uruguay se cargó el buque "Provincias Unidas" con harina de trigo, arroz y productos avícolas de la región. En las próximas semanas se concretará el llamado a licitación para el dragado del río Uruguay a 25 pies.





También está en marcha el nuevo sistema que permite la refrigeración de contenedores en el puerto de Concepción del Uruguay, lo que resulta de gran importancia para la exportación de productos frescos entrerrianos, como los avícolas y cítricos, entre otros.





"Finalizó en Concepción del Uruguay la carga de 14100 toneladas de arroz blanco en bolsas con destino a Irak. Zarpó el buque Provincias Unidas, que cargó por primera vez harina de trigo en bolsa proveniente del molino de Concepción, que se reactivó nuevamente, con destino a Brasil", describió el presidente del Instituto Portuario de la provincia, Leonardo Cabrera, quien destacó también la exportación de productos avícolas de la región.





El funcionario explicó que "es un hecho sumamente importante para la ciudad, para el servicio en sí mismo, y para demostrar la importancia de los puertos públicos de la provincia".





En ese marco, Cabrera destacó "el impulso permanente del gobernador Gustavo Bordet que también entiende del desarrollo de los puertos es sumamente necesario para facilitar el comercio exterior y apoyar a las industrias locales", además de una respuesta concreta a "la demanda de los sectores productivos que se ven beneficiados con la reducción de hasta un 20 por ciento en los costos de transporte. Lo cual en el plano del comercio internacional, con los ajustados márgenes que se manejan, es un número muy importante", resaltó.





Cabrera señaló además que el objetivo es acercar las industrias a los puertos: "los puertos deberían ser más industriales, que las industrias puedan instalarse en las cercanías a los puertos", ya que el "costo logístico de fletes entre industria y puerto hoy deja afuera a muchos productos", remarcó.





En ese sentido, adelantó que "en los próximos días se conocerán las ofertas económicas del dragado y mantenimiento del río Uruguay, que sin dudas lo va a dotar al puerto y a toda la región de una salida logística alternativa muy importante y muy cercana", ya que "Concepción del Uruguay es el único puerto argentino sobre el río Uruguay, cercano a muchas zonas de producciones".





"Tenemos mucha expectativa de que el comercio exterior nos acompañe y acepten carga, porque bueno, al haber mayor calado, seguramente van a poder cargar mucho más de lo que están cargando y bueno, con mucha expectativa respecto de eso", reiteró.







Además, "el puerto también tiene un elevador para cereales con un ritmo de carga muy importante, por lo que es muy probable que este producto se sume a la actividad", afirmó Cabrera, quien resaltó que "con aporte de la provincia se instalaron enchufes para el sector avícola que está saliendo por el puerto, que también es algo novedoso, y también se compró una grúa portacontenedores que es lo que permite ese tipo de trabajo. Ambos aportes fueron hechos por la provincia para facilitar este tipo de operaciones".





Diamante





Por otro lado, la próxima semana también será clave para el puerto de Diamante, ya que se espera "el inicio de la obra de dragado, también con un aporte de la provincia, con un convenio que se hizo con Cargill", detalló Cabrera, y explicó que esto "va a permitir que el puerto de Diamante esté dragado a la misma profundidad que el canal troncal de navegación y con un mantenimiento por cinco años".





"Esto realmente, para toda la zona de Diamante, que es donde se concentra la mayor producción agrícola de la provincia, va a ser sumamente importante. Hay mucha expectativa con esa obra que estaría iniciándose muy pronto, en pocos días. Sin dudas la provincia y a esa región va a ser muy positivo el impacto de esa obra", enfatizó.





Ibicuy





En cuanto a los avances en el puerto de Ibicuy, el funcionario reveló que "ya está finalizada todo lo que es la obra civil y la parte de las instalaciones. Si se está trabajando aún con parte de la limpieza del fondo, de manera parcial, porque es material muy pesado. Es lo último que falta para ya dejarlo operativo".







"A Ibicuy no es necesario dragarlo, tiene condiciones naturales de profundidad y al mismo tiempo no se encuentra sobre el canal troncal de navegación principal, o sea, no es un obstáculo para la navegación. Puede haber un desarrollo importante sin que genere ningún tipo de riesgo para la navegación", remarcó Cabrera y destacó que "independientemente del beneficio que pueda ser para los productos de la región, se puede atender sin dudas la mercadería que baja por la hidrovía Paraná Paraguay".







El funcionario subrayó el impacto de que la operatividad de los puertos públicos de la provincia tendrá en cuanto a los costos del servicio de transporte. "Va a ser una relación de anclaje que permitirá evitar tarifas abusivos para los productores de la región".







"Lo más importante es el apoyo del gobernador, que está decidido y bueno en todo momento nos marcó el camino en cuanto al desarrollo portuario", remarcó Cabrera. "Lógicamente demanda tiempo, hay muchos intereses y cuesta convencer más que nada a los distintos sectores. Pero nosotros tenemos que brindar las facilidades, poner los puertos en condiciones, después el comercio exterior es una actividad privada. Es entre privados. Nosotros tratamos de facilitar todo lo que se encuentra a nuestro alcance, pero después tiene que haber inversiones por parte de los privados para instalarse y ofrecer servicios por los puertos", explicó.





Inversiones privadas





Por último, el presidente del Instituto Portuario, también destacó las inversiones privadas realizadas en los puertos del nordeste de la provincia: La Paz Márquez y Puerto Brugo. "Son puertos barcaceros y no por esos son menos importantes, forman parte de la matriz portuaria de la provincia, y se están llevando adelante inversiones de consideración por parte de empresas privadas". Entre las cuales mencionó a la Agrícola Ganadera "que está acondicionando Puerto Brugo con una inversión de dos millones de dólares".