Advierten que la inflación "se resiste a bajar"

"Esperamos que la tasa de inflación alcance el 22,4% en 2017, un

incremento con respecto a nuestra anterior proyección de

20,8%", estimó un reporte elaborado por el Banco Francés.

En ese sentido, advirtió: "También elevamos nuestra proyección

de inflación oficial del INDEC al 19,5%".

"Aunque esta previsión representa una desaceleración con

respecto a la inflación del 41% del año pasado por el shock de

tipo de cambio y tarifas, los datos de inflación mensual del

primer trimestre no están resultando tan alentadores como se

esperaba", consideró el análisis "Sorpresas negativas en

inflación".

En ese sentido, subrayó que "el efecto del alza de precios

regulados no se diluye y la inflación subyacente se resiste a

bajar".

"Hubo un alza programada de tarifas de electricidad durante el

primer trimestre, pero este efecto no acabó de diluirse y

también se observaron subas en otros precios regulados como

educación y salud en el período", puntualizó.



NA