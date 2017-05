La carne argentina, protagonista en la gira presidencial

Se trata de dos países que son destinos de la gira que

emprendió Mauricio Macri esta semana.



El valor de los productos agroindustriales no es menor ya que

representa el 65 por ciento del ingreso de divisas extranjeras y

su importancia en las agendas bilaterales cae por su propio peso,

por eso el ministro de la cartera, Ricardo Buryaile, no podía

dejar de integrar la comitiva.



Con casi dos meses de anticipación, el embajador de Japón en

la Argentina, Noriteru Fukushima, había visitado en su despacho

al presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (Senasa), Jorge Dillon y le manifestó el

interés de su país por la importación de carne bovina de la

región al norte del Río Colorado, la zona ganadera por

excelencia, que es libre de fiebre aftosa con vacunación.



También precisó que a Japón le interesaba el exquisito cordero

patagónico y habló de la visita de Macri al país asiático, último

punto de la gira presidencial que empezó por Dubai este fin de

semana, los Emiratos Arabes Unidos.



En China, Macri firmará acuerdos por US$ 30 mil millones que

incluyen agronegocios mientras que la reunión con el presidente

Xi Jinping se planificó en el Gran Salón del Pueblo de

Beijing, en inmediaciones de la histórica plaza de Tiananmen.



Una cena con los mejores cortes de carne argentina culminará

en Beijing el "Seminario sobre promoción de comercio en inversión

en la Argentina" para celebrar los 45 años de relaciones

bilaterales entre la Argentina y China.



De acuerdo con el informe económico del Instituto de Promoción

de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la República Popular China

fue el principal destino para la carne vacuna argentina durante

los primeros tres meses de 2017, con aproximadamente 17,9 mil

toneladas.



En cuanto al valor de las divisas ingresadas, China también

fue el primer mercado en el primer trimestre, representando el

25% del valor total exportado de carne vacuna, seguido por

Alemania (21% del total) e Israel (15%).



A lo largo de 2016 se exportaron 52.793 toneladas de carne

vacuna argentina congelada hacia China, por un valor total de

218.642.244 dólares.



En tanto, el Instituto, que dirige Ulises Forte (con presencia

del Estado) es el encargado de proveer la carne argentina de la

mejor calidad para la cena bilateral en Beijing, ya que

desembarcó para participar en la SIAL China, en Shangai.



Lo hace con un stand de 800 metros cuadrados, desplegado en la

principal feria de alimentación china, junto con 24 empresas

exportadoras cárnicas argentinas que llegaron para expandir

negocios.



La relación del IPCVA se lleva a cabo en forma sostenida en

el mercado chino desde 2005, cuando aún no estaba abierto ese

mercado para las carnes argentinas, y ese año firmó un convenio

de cooperación con la China Meat Association (CMA).



En 2011, promovió la primera exportación formal hacia ese

destino para la realización de la "Semana de la carne argentina".



Mientras que en 2014 firmó un acuerdo con la "China Chamber of

Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and

Animal By-Products" (Cámara China de Comercio de Importación y

Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos y

Subproductos Animales) y Huawei Technologies Co, con el objetivo

promover los intercambios comerciales y la cooperación entre

empresas.



En tanto, marzo fue el mes más alto en exportaciones cárnicas

argentinas de los últimos siete años, según el último informe de

Ciccra, la Cámara de la Industria Frigorífica que conduce Miguel

Schariti, y China fue el principal comprador.



La necesidad del mercado de las carnes bovinas argentinas por

recuperar su espacio entre los primeros diez exportadores del

mundo trasciende la gira.



"La parrilla argentina tiene presencia en Estados Unidos y da

para negocios", expresó a Infocampo, Juan Carlos Eiras,

secretario de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF).



Aseguró que "todos los pasos están concluidos para exportar" a

Estados Unidos, en la Argentina, que hasta el año 2.000 en un

corto período vendió a ese destino "mucha carne para

hamburguesas".



Mientras que los valores que se manejan en Oceanía y en China

para carnes enfriadas son iguales o superiores a los de Europa,

con lo cual la demanda de esa región es una buena noticia para la

expansión exportadora.



La realidad es que las ventas externas de carnes bovinas

aumentaron un 32% en el primer trimestre, respecto del

mismo período del año pasado, al alcanzar las 74.000 toneladas.

Así lo señaló en su informe mensual el Consorcio de

Exportadores de Carnes Argentinas, integrado por las principales

empresas frigoríficas que venden sus productos al exterior.



Las exportaciones han sumado 252.000 toneladas peso res en los

últimos doce meses, que reflejan un incremento del 24% respecto

de los magros registros de 2015 al 2016, cuando el total alcanzó

las 204.000 toneladas peso res.

