"Consenso" en acuerdo salarial con trabajadores de estaciones de servicios

El titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, destacó que primó "el consenso" y realzó que el sector no arrastra "deudas pendientes de recomposición salarial".



Los trabajadores de estaciones de servicio acordaron un incremento salarial del "20 por ciento" a cobrar en dos cuotas, una en abril y la otra en agosto.



El titular de la Cámara de Expendedores mostró satisfacción por el acuerdo ya que la idea, dijo, era "no demorar" las negociaciones.



"Venimos con dos años seguidos de más actualización de salario que inflación, así que no tenemos como otros convenios deudas pendientes de recomposición", recalcó.



El dirigente empresario oriundo de Gualeguay indicó que el acuerdo sellado ayer con los trabajadores de las estaciones de servicio contempla que en "octubre" haya una revisión de porcentajes de aumento acordados, a la luz de la inflación.



APF.