Computadoras, TV y celular: Qué conviene comprar en el país y qué en el exterior

En celulares, TV y consolas comprar en el exterior permite ahorrar hasta un 60%

Luego de la decisión del Gobierno de eliminar el arancel del 35% a las importaciones de notebooks, tablets y aparatos de escritorio, comprar informática afuera en muchos casos dejó de ser negocio.Es que los valores en pesos llegan a ser hasta 40% menores que los del año pasado.Según el informe del diarioy otras de esa marca que bajaron de $ 12.000 a $ 8.500 (29%).y otra, de $ 14.000 a $ 10.900 (22%).($ 17.000 a $ 12.000), y en uno Lenovo el desplome fue del 30% ($ 24.000 a $ 16.849). Macbooks de $ 39.000 se ofrecen hoy a $ 32.000 (-18%) y una que antes valía $ 44.000 está hoy a $ 11.000 menos (-25%)."La baja de precios se dio desde septiembre", comentó Ana Carattino, analista de la consultora GfK. Datos de esa firma especializada revelan que, en marcas multinacionales, entre agosto y marzo los precios promedio en dólares bajaron un 35,1% en las computadoras con procesador Celeron, 20,4% para las Core i7, 18,6% en las i5 y 13,8% en las i3.Con el cambio, remarcaron, los precios locales siguen siendo bastante más altos que en países como Chile, Colombia y Perú, pero "la brecha se achicó". Y ahora los turistas que van de shopping a los países vecinos muchas veces ya no logran con estos productos un ahorro tan atractivo como antes.. Nos volvimos más competitivos, no sólo en precios sino también en variedad", destacó Agustina Machicote, gerente comercial de Tecnología de la tienda online Linio.Aunque los precios argentinos aún siguen siendo más altos, la clave para saber si conviene comprar afuera está enPor ese detalle, lo que parecía un gran negocio puede dejar de serlo o hasta dar pérdida., acá bajó de $ 14.000 a $ 11.000 y detrás de la Cordillera se vende a $ 9.160, pero el arancel aduanero lo lleva a $ 11.385.Otro caso: una notebook Asus que bajó a $ 12.000 sale en Chile $ 10.535, y el impuesto la deja en $ 13.445, un 12% más que el precio local.Con productos como celulares, televisores y consolas, que siguen con aranceles, eso puede duplicarse La notebook Lenovo Yoga Book, por caso, recién lanzada a $ 13.000 en Argentina, se trae de Norteamérica por $ 10.580 finales, sólo un 19% menos.La quita del arancel de importación hizo bajar los precios de computadoras y tablets, a un punto tal que en muchos casos traerlas del exterior ya no resulta conveniente. Pero en otros productos electrónicos nada cambió y sigue habiendo un fuerte incentivo para comprarlos por fuera de las fronteras nacionales.Un relevamiento demostró que los turistas que viajan a Chile y a Estados Unidos pueden en estos días conseguirEsto, incluso teniendo en cuenta el impuesto aduanero.(40% menos) y(49% menos), siempre con todos los impuestos. En el caso de un Sony smart de 48 pulgadas Full HD, el gasto final es de $ 9.700 si se lo compra en Chile, un 46% menor al de los negocios locales ($ 18.000).Si en la familia hay chicos y a la TV se le agrega una consola, la conveniencia crece aún más. Al viajero,, por su parte, se puede traer de Miami por $ 3.900, costo 66% menor que los $ 11.500 de Buenos Aires.Con los celulares de alta gama ocurre algo similar.. O sea, se gasta un 52% menos. Y yendo a Santiago de Chile se lo puede conseguir por $ 23.400, un 29% menos que lo que sale acá. Para un Samsung Galaxy S7 Edge, la cuenta es similar: comprarlo en Santiago equivale a un descuento del 21% y en Estados Unidos, a una rebaja del 42%.