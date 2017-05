Los excesos de lluvias son un escollo para la trilla en Entre Ríos

El último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber), dado a conocer ayer, señala que esta semana el centro de la Mesopotamia y las vecindades de Santa Fe y los países limítrofes fueron el epicentro de las lluvias más importantes. Desde el norte de La Paz hacia Concordia las lluvias fueron superiores a los 80 milímetros, con un máximo destacado en el oeste de Federal por encima de los 130 milímetros. Las lluvias decrecieron hacia el sur donde predominaron registros más normales para la época, con acumulados de entre 20 y 30 milímetros, agrega el reporte.



Está claro que la provincia no necesita precipitaciones y son vastas las zonas donde los acumulados han superado las marcas normales de mayo. "Transitaremos estos días en los cuales la posibilidad de que regresen las precipitaciones es muy alta", pronostica el Siber.



Ante este escenario con precipitaciones superiores a los 60 milímetros, que los suelos entrerrianos se vean saturados. Esa marca incluso fue superada en forma holgada en muchos sectores. En otras áreas, donde la oferta no fue tan abundante, el arrastre de un nivel alto de reservas no demandaba demasiado para saturar los suelos.



"Los departamentos Tala, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y parte de Uruguay parecen algo mejor posicionados respecto de esta problemática temporaria; sin embargo los cielos nublados con amenazas de lloviznas hacen muy incierto el avance de la cosecha por estos días", añade el informe.



El envión que había tomado la cosecha en Entre Ríos ha encontrado un escollo, que para el Siber, es temporario dado que "no se perfila para esta campaña un atraso en la recolección tan importante como el del año pasado, lo cual evitará también el solapamiento con el inicio de las labores para la próxima campaña de granos finos".



Pronóstico para mayo.junio

La Consultora de Climatología Aplicada (CCA), por su parte, en un trabajo dado a conocer por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, pronostica lo que puede suceder en lo que resta del bimestre mayo-junio, sobre la base del análisis de los principales indicadores de escala global y regional.



La CCA, concretamente, proyecta el siguiente comportamiento pluvial y térmico:



1. El calentamiento del litoral atlántico sigue presente como indicador desfavorable para el desarrollo de mayo. Este forzante de escala regional gana capacidad de daño asociado a la circulación del noreste. La convergencia de estos dos elementos sigue siendo el patrón a monitorear. Su persistencia no es apropiada y con ella los excesos hídricos pueden ser un problema en el invierno



2. Las aguas que rodean el continente sudamericano evidencian calentamientos que deberían moderar los enfriamientos rigurosos. No se descarta que los mismos tengan lugar, pero parece poco probable que bajo la actual condición de los océanos vayamos hacia un invierno duro (por cierto, el último el de 2012).



3. Es posible que las lluvias decaigan sobre el oeste como manda la estadística; es poco probable, sin embargo, que tengamos un mayo y un invierno con lluvias por debajo de las normales.



Estimaciones

Si bien durante el presente ciclo se han registrado pérdidas de área que se elevan a 1,15 millones de hectáreas en todo el país, gracias a los buenos rindes registrados desde hace varias semanas, la proyección de producción nacional de soja de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se eleva a 57.500.000 de toneladas para la campaña 2016/17.



Con relación al maíz, la Bolsa porteña estima que el área implantada en todo el país para la campaña en curso asciende a las 5.100.000 hectáreas sembradas con destino grano comercial. En función de esta nueva estimación y las buenas expectativas de rinde, la producción de maíz se eleva a 39.000.000 de toneladas para el ciclo 2016/17.