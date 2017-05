Aerolíneas busca por Internet 30 copilotos: 200 postulaciones el primer día

"Nos encontramos en la búsqueda de Copilotos B737-NG. Te ofrecemos la oportunidad de pertenecer a una empresa cuya misión está vinculada con conectar a los argentinos y contribuir a la integración y al desarrollo socioeconómico del país. Consultá requisitos ingresando acá". Con este breve mensaje, Aerolíneas Argentina arrancó a través de la red social LinkedIn la búsqueda de al menos 30 copilotos para antes de fin de año."La búsqueda se publicó ayer y hasta hoy al mediodía ya teníamos 200 postulantes", explicaron desde la línea de bandera ay detallaron que el proceso de búsqueda y capacitación de los elegidos tomará entre cuatro y cinco meses antes de que se sienten en frente de una de las aeronaves.Sobre los motivos de la búsqueda explicaron que se debe múltiples factores. "El de copilotos es el primer rango y luego se va creciendo, por eso es que la convocatoria apunta a ellos. Además, desde el 2011 que no se incorporan pilotos y hay algunos que comenzaron a jubilarse. Entonces, los que estaban por debajo ascienden y esos primeros escalones se deben completar".La otra variable que explica la incorporación de trabajadores a la empresa, que tiene más de 12 mil empleados en la actualidad, es la compra y puesta en funcionamiento de 8 nuevos aviones. "Hasta el año pasado teníamos 76, ahora son 84 y para cada avión se necesitan 4 pares de equipos que están compuestos por un piloto y un copiloto". De esta forma, son 8 personas por avión y con 8 aviones nuevos la suma de futuras incorporaciones llegaría a 64. Sin embargo, desde la Aerolíneas explicaron a este sitio que, en esta primera etapa, se aspira a sumar 30 copilotos.La convocatoria está abierta hasta el miércoles 24 de mayo."La selección es por eliminación simple. Tendrán cuatro etapas y si no se aprueba la primera, no se podrá pasar a la segunda y así sucesivamente", detalló una vocera de la firma."Estimamos que los primeros 8 copilotos estén volando desde fines de octubre o noviembre. El proceso de capacitación lleva, al menos 3 meses", detalló la vocera.Ante la polémica que generó el hecho de que la búsqueda sea efectuada solamente por redes sociales e Internet, desde la empresa indicaron que se aspira a incorporar copilotos modernos, capacitados y con una mirada global. Al ser consultados sobre cuál sería el sueldo, prefirieron no dar detalles al respecto.Sobre la posibilidad de abrir nuevas búsquedas para otros cargos, dijeron que podrían abrir una convocatoria para tripulantes de cabina (comisarios y auxiliares de abordo) en los próximos meses, pero no especificaron una fecha.