Especialista explicó por qué es más conveniente alquilar que comprar una casa

El periodista especializado en temas económicos, Gustavo Sánchez Romero, sostuvo que "hay mucho crédito en este momento en Argentina", pero admitió que "el problema es que no hay confianza y las empresas que deberían tomarlo no están teniendo el nivel de actividad como en otros momentos. La tasa sigue siendo muy alta, pero relativamente adecuada en comparación con otros momentos". No obstante, "la gente averigua pero no se decide por la incertidumbre existente en este momento".En cuanto al consumo, señaló que "el crédito se está modificando, puesto que hay cadenas que ofrecen su propio sistema de financiamiento y éste termina siendo su mayor negocio"."El crédito hipotecario ha mejorado muchísimo en Argentina. Hay una oferta grande", subrayó Sánchez Romero. Y ahondó en el "UVA que es el crédito que lanzó el Banco Nación y se está extendiendo a otras entidades. Son a 30 años para personas que cobran entre 16.000 y 34.000 pesos. Se pueden usar para viviendas nuevas o para construir. Lo interesante es que la cuota ronda lo que se paga por un alquiler, es decir unos 6.000 pesos. La variación es de acuerdo a la inflación".Sobre el caso de los monotributista, indicó durante el programaque para acceder a estos préstamos "tienen el problema de que sus ingresos son variables y va a depender de la categoría para demostrar que pueden acceder a un crédito. Pero va a generar siempre resquemores en los bancos, que tienen una pesada estructura burocrática"."Tener una casa es tener un activo inmovilizado. Yo no compraría una vivienda. Hoy es más conveniente alquilar", definió el especialista.Y ejemplificó: "Yo vivo en una casa que vale 2 millones de pesos.. Entonces, como el dueño no le va a poder cobrar eso a nadie, la termina alquilando al 0,25 por ciento del valor. Es decir,. Esto es porque los sueldos no han acompañado en los últimos 30 años el valor de las propiedades. Como inquilino estoy pagando mucho menos de lo que debería", completó.