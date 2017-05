¿El fin del GNC?: Quieren aumentar el precio al mismo valor que la nafta

El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles de Córdoba (CECC), Raúl Castellanos, manifestó este miércoles que el "Gas Natural Comprimido (GNC) tiene los meses contados, porque según una reciente definición del ministro de Energía Juan José Aranguren no habrá ningún tratamiento diferencial al sector".El empresario agregó que "esto le ha puesto fecha de vencimiento al GNC". En este mercado, según datos del sector,en caso que el Gobierno elimine los beneficios que tenía el sector poren que se lanzó el mercado en la Argentina.El valor del metro cúbico pasó de los $5,80 promedio de hace un año a unos $11 en la actualidad. En algunas ciudades del interior ese valor llega hasta $15, frente a un litro de nafta que se cobra aproximadamente 20 a 23 pesos. En comparación con el gasoil, antes de las subas de precios, el GNC representaba cerca del 40% y a mediados del año pasado subió hasta el 65 por ciento. En la mirada de Castellanos y la CECC, el GNC necesita -para subsistir- un precio muy inferior al de la nafta, aproximadamente entre un tercio, teniendo en cuenta que(recarga de combustible más frecuente).En una reciente reunión con empresas petroleras nacionales y extranjeras, Aranguren habría manifestado que "las inversiones en estaciones de servicio con GNC han sido un despropósito ya que no tenía ningún sentido invertir para vender el gas natural en los automóviles, dado que se debe priorizar a otros usuarios yPor ese motivo desde la CECC afirman que "es una respuesta breve y tajante que deja claro el futuro del sector. YEn los últimos años la tendencia de equiparación de precios ha provocado una caída de cierta importancia en las ventas de GNC y una disminución de más del 50% en las conversiones de vehículos.El programa de GNC se lanzó hace 33 años y llevó a la Argentina a ser líder a nivel mundial en desarrollo y tecnología para este combustible. El GNC es un combustible económico que ha permitido abaratar costos en transporte particular de sectores de bajos recursos y transporte público como taxis y remises. Entre estaciones de servicio e industrias relacionadas con los equipos para las bocas de expendio y para los automóviles, se han hecho inversiones privadas cuantiosas, las que se perderían si finaliza la comercialización de este combustible.