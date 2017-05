Construcción: El costo de mano de obra subió 44% en un año

Mano de obra

Arreglos particulares

Otros detalles

Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el costo de la construcción acumula un aumento del 28,4% y los materiales 18,5%. Sin embargo, la mano de obra resulta el principal impulsor del incremento, ya que este ítem superó a la inflación, marcando una suba del 44%, según las estadísticas de la Cámara de la Construcción de Argentina.De este modo, la suba de la mano de obra se ubicó por encima de la inflación -marzo 2016/marzo 2017- que, según datos de la Fundación Ideal, fue del 31%.En cuanto al número total, la CAC no toma cuál es el costo del m² de la construcción en la provincia. Sin embargo, Jorge Sanchís, presidente del ente -Filial Mendoza-, mencionó que se acercan mucho a los del Centro de Investigación de la Construcción Tradicional (Circot), de la Facultad de Ingeniería.Según esta medición el precio del m² de la construcción durante marzo de 2017 fue de $ 16.962,29. No obstante en este caso, el incremento del m² en los últimos doce meses fue del 25,34%, 2% menos que lo que toma la CAC. Sin embargo, para Sanchís se trata de precios prácticamente concordantes. De este modo, en marzo de 2016 el metro cuadrado se ubicaba en los $ 13.532,34, $ 3.429,95 menos que este año.Así las cosas, para construir una casa de 100 m2 se necesita más de un millón y medio de pesos. Para ser específicos, $ 1.696.229, $ 342.995 más que en marzo de 2016, cuando levantar una vivienda de 100 m² costaba $ 1.353.234.Como habíamos mencionado, según el Centro de Investigación de la Construcción Tradicional (Circot), de la Facultad de Ingeniería, el precio del m² de la construcción durante marzo de 2017 fue de $ 16.962,29. De ello, la incidencia del costo de mano de obra sobre costo directo es del 53,92%, mientras que el costo de materiales es del 46,08%, según este mismo ente.Así las cosas, el incremento que presenta de más del 44% incide por sobre manera a la hora de analizar los costos y contratar personal.Jorge Sanchís explicó que esto está explicado principalmente por la paritaria del año pasado, que cerró en el 39%, 22% en el primer semestre y 17% en el segundo. Además del 5% de incremento acordado en enero.Sin embargo, aclaró que el aumento anual de marzo a marzo tiene que ver por una parte a ello, y por el otro a los arreglos particulares que realizan las empresas o privados con las cuadrillas. Cuando se toma febrero 2017 versos febrero de 2016 la suba de la mano de obra en esos doce meses fue del 47%, lo cual termina de confirmar lo explicado por Sanchís.Según contó, tanto el obrero a cargo de la obra gruesa así como la mano de obra especializada o de oficio, arreglan precios que muchas veces exceden las paritarias.Coincidió con este panorama Hugo Gamboa, vicepresidente del Círculo de Constructores, quien dijo que en la construcción sucede algo muy particular y es que se acuerdan los salarios o valores del m² fuera de los convenios colectivos entre Uocra y el sector privado."Los constructores se rigen por los precios de los supermercados", especificó el empresario. Por más que el año pasado y éste se haya acordado una suba del 11%, a partir de ahora hasta julio, muchos de los obreros o las cuadrillas arreglan con las empresas o particular un cierto trabajo y precio, más allá de los convenios y sueldos mensuales. "Ellos se basan en sus necesidades y en lo que deberían cobrar para poder vivir", aclaró Gamboa.En este sentido, Sanchís coincidió y sumó que por lo general a estos tipos de trabajos se los denomina tanteros "trabajo al tanto"; es decir, que cobran el m² en base a un trabajo específico. Arreglan un precio por la primera parte, y luego, van presupuestando por poner el techo, por ejemplo, contrapiso, etcétera."Así terminan cobrando por encima de las paritarias y por valores de aumento superiores muchas veces a la inflación", remarcó Atilio Calzetta, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim).De hecho, aclaró Calzetta la distorsión de hecho se observa aún más cuando en las construcciones ingresan los oficios, como el pintor, carpintero, el obrero que coloca piso, etcétera.En estos casos lo que sucede es que los precios son pactados entre privados, ya que ellos lejos están de regirse por paritarias, y además cada uno trabaja con sus valores. Fuente: (Los Andes).-