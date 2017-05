Para Dujovne, Argentina tendrá inflación de un dígito "dentro de dos años"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, vaticinó que dentro de dos años, la Argentina tendrá tasas de inflación "muy parecidas a las del resto del mundo", donde son menores a un dígito.



El funcionario insistió, además, con que "el tipo de cambio actual es más competitivo que en 2015" y consideró que "la ventaja es que sea "flotante".



En declaraciones radiales, Dujovne afirmó que el país "está sentando las bases para tener un esquema monetario muy eficiente, que nos va a permitir, en dos años, tener tasas de inflación muy parecidas a las que hay en el resto del mundo".



A su criterio, el Gobierno debe "seguir haciendo las cosas que se hacen para bajar la inflación. Todo lo que sea posible para que la inflación sea más baja".



"Es un proceso arduo que al principio tiene costos. Pero cuando funciona, genera muchísimos beneficios", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.



Y destacó que "tenemos un excelente Banco Central haciendo un gran trabajo, un trabajo que hicieron los países que bajaron la inflación través de metas, como lo estamos haciendo en la Argentina".



Además, comentó que "las causas de la inflación son muchas. Es un fenómeno más amplio que la cantidad de dinero que circula. Y esa es la filosofía con la cual el Banco Central encara su programa anti inflacionario".



Con relación al tipo de cambio, Dujovne evaluó que, al ser flotante, "para algunos sectores está un poco apreciado, pero en otros momentos no lo estará. Pero es una ventaja" que sea así.



El ministro aseguró, por otra parte, que más allá de las elecciones legislativas que se avecinan, "vamos a seguir con el programa económico que tenemos, porque pensamos que es el conjunto de políticas que mejor funciona para sacar a la Argentina de décadas de estancamiento".



En ese sentido, sostuvo que "la Argentina ya probó los programas económicos que funcionan con la botonera del año par y del año impar, donde en el año que hay elecciones se hace populismo. Hacemos una política económica responsable, pensando en el mediano y largo plazo".



"Soy optimista, estoy muy confiado. La sociedad está viendo un cambio que no es solo económico. Está viendo un Gobierno que no miente, que es honesto, que dice la verdad, que se acerca a la gente. Y pienso que esos componentes son tanto o más importantes que cuánto crecemos, cuánto consumimos o cuánto es la tasa de inflación circunstancialmente", añadió.



El funcionario afirmó también que "lentamente el consumo está empezando a repuntar. Los salarios y el empleo comenzaron a estabilizarse en el tercer trimestre de 2016, y a partir de ahí hay una lenta de recuperación".



Entre las tareas pendientes, señaló: "por un lado, tenemos que ir bajando el déficit, y por otro, estamos también bajando la presión impositiva, que había crecido muchísimo en los años anteriores".



"En 2016, Argentina eliminó impuestos por casi 1,7 puntos del PBI, que fueron retenciones a la exportación, la Ley PyME y algo del impuesto a las Ganancias. Pensamos que esta combinación y este ritmo en el tiempo son los adecuados para poner en marcha la economía", concluyó.