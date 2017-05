La soja disponible cayó y hubo bajas en Chicago

La semana de actividades de comercialización granaria arrancó en terreno negativo, ya que las ofertas por soja disponible en la Bolsa de Comercio de

Rosario (BCR) fueron arrastradas por las caídas en Chicago y anotaron un retroceso de $ 100, a 3.600 pesos la tonelada en su valor de compra que desalentó la dinámica comercial.



Así, la oferta abierta por la oleaginosa de las tradicionales fábricas del Gran Rosario fue de $ 3.600 la tonelada, no obstante, los grandes lotes podían llegar a obtener mejoras de hasta $ 50 por tonelada comercializada.

En el Mercado a Término de Rosario, Rofex, se negociaron 2.910 toneladas de soja, de las cuales 2.220 correspondían al vencimiento en mayo de 2017, cuyo ajuste fue de u$s 293.3 la tonelada.

Mientras que el precio por maíz con descarga se mantuvo en $ 2.300 la tonelada y la oferta por el trigo contractual fue nuevamente de $ 2.500 la tonelada en el recinto de la BCR.



Los futuros en Chicago finalizaron con saldos negativos: Los contratos de los principales commodities agrícolas, soja, maíz y trigo, terminaron con caídas por pronósticos climáticos favorables y ventas técnicas de cara al informe del

Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) del próximo miércoles.

La soja bajó un 0,7% a u$s 351,37 la tonelada, el maíz cayó un 1,4% a u$s 140,45 y el trigo se derrumbó un 2,2% a u$s 153,59 la tonelada.