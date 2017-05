Plan empalme: Advierten sobre la falta de equidad entre regiones

El Plan Empalme de inserción laboral por el cual beneficiarios de determinados planes sociales podrán seguir con esos beneficios aun cuando consigan un empleo formal genera buenos incentivos a la formalización del trabajo, pero podría no ser equitativo entre regiones, indicó una organización no gubermnamental.



Así lo consignaron los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea en un análisis.



Las empresas que los contraten podrán incluir el monto del plan social como parte del salario y se prevé que bajo este régimen se incorporen 80 mil personas por año



"Un problema a resolver es que el plan se habrá de aplicar en el marco de una distribución preexistente de programas de empleo y asistencia social que no guarda proporciones equitativas entre provincias, teniendo en cuenta parámetros como los que surgen de las Necesidades Básicas Insatisfechas", indicaron los especialistas.



Por ejemplo, el 69 % de los recursos del programa Argentina Trabaja se aplican en Buenos Aires, provincia que aglutina el 39 % de la población del país.



"Hacia Tucumán, que tiene el 3,7 % de la población del país, se canaliza el 11 % de esos recursos. Una forma de compensar estas asimetrías es incluir programas que actualmente son financiados por las provincias", sugirieron en el informe.



También señalaron que "adicionalmente, se habrán de requerir acciones complementarias contundentes, por lo menos en tres aspectos, capacitación de los beneficiarios; sensibilización de potenciales empleadores bajo el nuevo régimen y neutralización de las trabas u obstáculos que puedan provenir del ámbito político, dado el manejo espurio de planes sociales que se ha detectado".



El denominado programa Empalme fue publicado recientemente en el Boletín Oficial mediante el Decreto 304/2017 y según se aclara en la norma, alcanza a beneficiarios de los programas nacionales existentes bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social.



Asimismo, el programa prevé que los empleadores puedan acoger a este beneficio tanto cuando se trate de una nueva relación laboral como en la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al día 31 de diciembre de 2016.



"De esta manera, se evita que los trabajadores formales puedan ser sustituidos por los ingresantes a través del Plan Empalme", manifestaron.



Consideraron que "los subsidios mensuales de los programas vigentes bajo la cartera de tales ministerios oscilan entre los $900 y $4000 mensuales.



La previsión oficial proyecta que en los primeros meses puedan incorporarse entre 5 y 10 mil beneficiarios por mes, esperando alcanzar una meta de 80 mil personas por año.



"A lo largo de los últimos años la creación de empleo formal en el ámbito privado acabó deteniéndose, y en algunos sectores se evidenció destrucción de puestos de empleo", señalaron.



En tanto, a los autores del reporte les preocupa los recursos que prevé la pauta presupuestaria nacional para el año 2017 sobre el programa Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.



Opinan que manifiesta "desproporción en la distribución de beneficios respecto a la distribución territorial de la población y los síntomas de pobreza e informalidad laboral evidenciados en cada jurisdicción del país".



"En este sentido, el impulso del Plan Empalme sobre una distribución de programas de empleo inequitativamente distribuidos a nivel regional podría acabar ratificando (y acentuando) tales distorsiones", advirtieron.