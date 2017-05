Aumentó 8,4 % interanual la venta de autos usados en el período enero-abril

Así lo indicaron las economistas Vanessa Toselli y Lucía

Iglesias del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea al

analizar el dato regional de la semana.

En los primeros cuatro meses del año se observó un crecimiento

en la venta de autos usados, según informa la Dirección Nacional

de Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA).

El total de unidades transferidas a nivel nacional en el

acumulado enero-abril 2017 alcanza un total de 531.940

automóviles, un 8,4% más que en el mismo período del año 2016 y se

observa que las distintas regiones acompañaron esa tendencia.

En tanto, el ranking fue liderado por el NEA, con una suba de

10,4 % interanual, seguido por la zona Pampeana (9,2 %), NOA (7,1

%), Patagonia (6,1 %) y Cuyo (2,6 %).

Las provincias con mayor incremento fueron Catamarca (22,2 %),

Río Negro (18,7 %), Formosa (17,9 %), La Pampa (16,5 %), Chaco

(15,0 %) y Salta (12,1 %)

Las provincias en las que subsisten los números rojos fueron

Santa Cruz (-10,9 %), Jujuy (- 6,0 %), Tierra del Fuego (- 2,2 %)

y San Juan (- 1,1 %)

"Si realizamos un análisis similar para el mismo período, pero

en el caso de las transferencias de motos usadas, no podemos decir

lo mismo. En este caso, el total disminuyó un -7,3%", indicaron

las especialistas.

Sólo las provincias de Formosa (+3,2%), Río Negro (+3,0%), la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+2,6%) y Santiago del Estero

(+1,4%) mostraron variaciones positivas en las motos usadas, el

resto de las provincias argentinas disminuyeron, en promedio, un

9,8% con respecto al año 2016.

En autos usados, la región argentina destacada fue la Noreste,

con un alza del 10,4%, "la mayor observada, e incluso superior a

la registrada en el total nacional", dijeron.

Dentro de las provincias que la integran, Formosa, con un

aumento interanual del 17,9% lidera el ranking, seguida por Chaco

con un aumento del 15,0% en el período de enero-abril de 2017.

Misiones y Corrientes aumentaron, en promedio, un 7,4 por

ciento con respecto al mismo período del año 2016.

La región Pampeana, donde se concentra en torno al 73% del

total de transferencias automotoras realizadas, también presentó

una mejora superior a la del consolidado nacional (+9,2%).

Entre las provincias que forman esa región, se destaca La Pampa

con el mayor aumento interanual (+16,5%) y, por otro lado, con el

menor incremento interanual se encuentra Buenos Aires (+7,4%).

En tercer lugar se encuentra la región Noroeste, con un aumento

interanual del 7,1% y Catamarca es la provincia destacada, no sólo

dentro de la región sino también entre todas las provincias

argentinas, ya que vio crecer en un 22,2% el total de ventas de

automóviles usados con respecto al año 2016, "siendo éste el mayor

aumento observado hasta abril del corriente año".

"No así la provincia de Jujuy, que tuvo una caída interanual

del 6%. Luego, se encuentra la región Patagónica, que con un total

de 40.933 unidades transferidas, alcanzó una variación interanual

positiva del 6,1%", sostuvieron en el informe.

