González Fraga cree que "en el sector agrario hay un entusiasmo sin champagne"

El presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Javier González Fraga, afirmó hoy que en el sector agrario "hay un entusiasmo sin champagne" porque, argumentó, "hay una sensación de que las ganancias no están a la vuelta de la esquina".



El funcionario ponderó las nuevas líneas de crédito a largo plazo y en dólares para el campo que anunció la entidad bancaria en las últimas horas, al indicar que "el financiamiento es una de las claves de la competitividad" y afirmó que ya recibieron "20 mil consultas por estos créditos".



González Fraga también adelantó que próximamente van a lanzar "líneas de crédito para la transformación de frigoríficos" con el objetivo de que usen el financiamiento para "estar integrados al comercio internacional, con capacidad de frío para comercializar por corte".



Consultado sobre cuál cree que es la expectativa del campo frente a la actualidad económica, respondió que "hay un entusiasmo sin champagne" ya que "hay ganas de apostar, hay una visión de largo plazo de que estamos en la línea correcta, pero también hay una sensación de que las ganancias no están a la vuelta de la esquina".



En conversación con radio Continental, aseguró que "el campo está invirtiendo mucho", no obstante "no ven la plata en el corto plazo". El presidente BNA cuestionó las líneas de créditos vigentes a este momento con plazos de "4 ó 5 años de financiamiento" y remarcó que los nuevos créditos se han "ido a plazos de 10 años", pero esto es "un comienzo".



"El destino de estas inversiones tiene que ser el aumento de la competitividad, que no es mayor productividad", consideró, al tiempo que señaló que el BNA tiene que "prestar con tazas flotantes, ofrecer indexados, ofrecer dólares cuando la actividad es exportadora".



Según el funcionario, la entidad tiene "muchísimo para prestar, hoy la liquidez del banco es de 100 mil millones de pesos", a la vez que reiteró que "el banco tiene las puertas abiertas para prestar, pero también para que la devuelvan".



González Fraga también ponderó que el BNA está "simplificando" los trámites para acceder a los créditos, con pasos "rápidos y simples". Ayer, en el predio de la Rural de Palermo, convocados por la Sociedad Rural Argentina, González Fraga adelantó que para mayo la entidad lanzará créditos para lechería y en julio para el sector agroindustrial a plazo largo con la condición de que las empresas incrementen su productividad.



Cronista Comercial