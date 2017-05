Según la CGT, la inflación de abril marcó 2,45%

La cifra publicada por la central obrera estuvo en línea con otras estimaciones privadas, las cuales aseguran que el costo de vida subió más del 2% durante el mes pasado.



En su estudio, la CGT consideró, además, que la inflación interanual llegó al 33,28%.



Según el sondeo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores para no ser pobre necesitó $14.761,49 mensuales, lo cual representó un ingreso diario de $485,31. Ese mismo hogar para no caer en la indigencia debió contar con una entrada por mes de $6.562,09, es decir $215.74 por día.



El informe calculó que, en el caso de un adulto, el ingreso tuvo que ser de $4.863,17 para no ser pobre, lo cual significó $159,89 diarios. Ese mismo adulto, para no ser considerado indigente, necesitó $2.103,31 mensuales, unos $69,15 por día.



El INDEC dará a conocer los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril último el 10 de mayo próximo.



El estudio Bein evaluó que la inflación fue de 2,2% durante el mes pasado, principalmente por el aumento de la tarifa del gas. Por su parte, la consultora Elypsis calculó que el incremento en el costo de vida fue de 2,1%.



El Banco Central dio a conocer que consultoras y analistas financieros estimaron en el 21% la inflación para 2017, según el Relevamiento de Expectativas de Mercados realizado por la entidad. En ese sentido, señaló que los pronósticos se mantienen por encima de las metas oficiales.



El INDEC publicará a partir de julio próximo un índice de precios al consumidor a nivel nacional. El organismo informó que "el 11 de julio del corriente año se difundirá el primer informe técnico del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cobertura nacional".