Expectativas en el sector lácteo, nuez pecan y arándanos por mercado brasileño

Lácteos, nuez pecan y arándanos se suman a las expectativas del sector citrícola y le trasmitieron al gobernador Gustavo Bordet sus impresiones.



La Feria de la APAS, se ha consagrado como el mayor evento del sector supermercado en el mundo. Se hacen presentes diversos sectores productivos, aunque concentran una especial participación los alimentos procesados y las bebidas en general. Brasil es el socio comercial más importante de la Argentina, y la primera economía del Mercosur.



Las exportaciones de nuestra provincia al vecino país experimentaron durante el año 2016 una importante mejoría en relación al año 2015. En 2015 las exportaciones fueron de 118.6 millones de dólares y en 2016 de 146.4 millones de dólares. El incremento no sólo revierte una tendencia descendente a nivel provincial iniciada en el año 2010, sino que también se destaca a nivel nacional donde las exportaciones a la república brasileña siguen a la baja.



En ese marco, el director de la firma Delta Berries, de Concordia (productores, procesadores y exportadores de arándanos fresco y nuez pecán), aseguró que el mercado brasileño hace varios años que es comprador de arándano fresco de Argentina, por lo cual "la intención nuestra es desarrollarla un poco más ya que han surgido estos últimos años competencia de otros países que han ido a mercados históricos, por lo cual los mercados alternativos van hacer una salida que obligatoriamente el mercado lo va a tener que desarrollar".



"En cuanto a la nuez pecan es un producto que ya hemos realizado contactos y hemos encontrado un gran interés y lo que estamos trabajando ahora es desarrollar el protocolo con Brasil para poder ingresar", señaló el empresario.



"Tenemos el apoyo de la provincia para realizar este ingreso a Brasil, de hecho la apertura del protocolo lo hemos dejado en manos de la parte política, de gobernación y nos vienen apoyando en lo que es el seguimiento de esos trámites", explicó.



Por su parte, Sebastián Bolzan, de la firma Cremigal, de Galarza, productor de lácteos, señaló que "ya venimos exportando a Brasil desde hace unos tres años, tanto suero en polvo como leche en polvo y ahora hemos estado en contacto con muchos potenciales clientes y clientes que ya venimos vendiendo durante el año pasado y este año".



"La idea es potenciar este mercado, por eso esta vía, ya conocemos algunos clientes y hemos estado para apostar, son demandante todo el año", destacó.



Mencionó además que el gobierno provincial "viene apoyando mucho, tanto para darnos la posibilidad de estar en esta feria, para estar en contacto con nuestros clientes y potenciales clientes, como en toda la apoyatura técnica de capacitación también".



"Estamos exportando un promedio de entre 70 y 80 toneladas mensuales", graficó.



Diego Radicella de la empresa Trebol Pampa, del sector citrícola (productores, empacadores y exportadores de mandarina y naranja) destacó que "es la feria donde uno comprueba que hay mucho interés. Argentina exportaba hace muchos años y después dejó de exportar y el mercado está contento y pensando que se pueden reiniciar de nuevo las negociaciones con las empresas argentinas".



"Brasil ha demostrado que es un comprador importante de productos hortícolas y frutícolas, la naranja no va a ser un caso ajeno a eso. La verdad que las expectativas son grandes. Brasil es un gran consumidor y hay que empezar de nuevo, después de tantos años de no estar presentes", afirmó Radicella.



Catriel Tonutti, del sector lácteo, de la empresa Tonutti, explicó que "nos dedicamos a la producción de quesos, exclusivamente. Y hemos venido a Brasil por primera vez a ofrecer el queso mozzarella, que hoy en día es un comodity y es muy demandado por Brasil. Ha superado mis expectativas, muchos contactos y mucha gente interesada en comprar. La verdad es una oportunidad única que se nos da de presentar, de hacer la apertura de nuestra marca en un stand propio, y se lo agradecemos a la provincia".



Participan de la Feria la Cecnea, y empresarios entrerrianos del sector citrícola (Nobel S.A., Trébol Pampa S.A., Trevisur S.A y Cooperativa San Francisco); del sector lácteo (Lácteos Tonutti S.R.L y Cremigal S.R.L), y una del sector arandanero (Delta Berries S.A) en el marco de una Misión Institucional y Comercial destinada a estrechar los lazos comerciales y políticos.