Empleados de la industria láctea realizan un paro nacional de 24 horas

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realiza desde la medianoche un paro de actividades en todo el país, de 24 horas "en solidaridad" por la crítica situación económica y financiera que atraviesa la empresa SanCor.



La medida de fuerza fue decidida por los delegados zonales de todo el país que se congregaron en la sede del sindicato en Capital Federal.



El vocero del gremio, Héber Ríos, había adelantado su preocupación por "el futuro de las 4.400 familias" de los empleados de la compañía, cuya continuidad laboral peligra.



En tanto, la huelga nacional alcanza a todas las empresas de la industria láctea de la Argentina que cesaron su trabajo.



En conferencia de prensa, el secretario general del gremio, Héctor Ponce, afirmó que el sindicato está "dispuesto a reducir hasta un 70 por ciento el aporte personal mensual permanente patronal" que reciben para la obra social.



Aseguró que el Centro de la Industria Lechera (CIL) que representa a las empresas "también debería dar respuestas" y cuestionó a esa entidad porque está especulando con "sacar ventajas de la situación de SanCor".



"Las Cámaras empresarias quieren una negociación del Convenio Colectivo de Trabajo a la baja y que no se haga recomposición salarial en todo el año", advirtió Ponce.



A lo largo de su extensa exposición, Ponce reconoció que para destrabar la situación que enfrenta SanCor "tienen que tomar decisiones empresarias".



Reveló que el gremio quiere que SanCor se salve como "cooperativa" y rechazó la posibilidad de que se convierta en una sociedad anónima.



Dijo que "es inaceptable lo que hace la conducción de SanCor; no hay nadie que salga a contener a los trabajadores de la empresa".



"Pareciera que el Consejo de Administración espera sentado que terceros le brinden soluciones. El hecho de no hacer nada es una decisión política también", se quejó el dirigente.