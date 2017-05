"Vamos a plantear una reforma tributaria gradual", dijo el ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne estuvo en Mesa chica y habló del crecimiento económico del país, de los niveles de inflación y de la reforma tributaria. Estuvo acompañado de Sebastián Galiani, su viceministro.Consultado sobre cuándo llegarán los brotes verdes de la economía, Dujovne señaló: "Hoy la pregunta es cuándo se siente, pero no si empezó. Desde donde estamos tenemos un conjunto de información que nos permite anticipar las variables,El ministro habló de los niveles de consumo y sostuvo: ". Cuando el Presidente habla de la productividad, habla de una economía que necesita incorporar la inversión, con salarios más altos en bases sostenibles. Debemos enfocarnos en cómo tener más inversión".. Una economía que empieza a funcionar en moneda local puede tener un tipo de cambio que se mueva sin disrupciones. Las tasas de interés altas son consecuencia necesaria de un Banco Central luchando contra la inflación".Con respecto a las perspectivas inflacionarias, el titular de Hacienda remarcó: ". Bajar la inflación es fundamental para crear crecimiento y tener una economía sana".y son los que nos dan sustentabilidad para nuestras reformas. No podemos dejarnos llevar por la ansiedad de las reformas, nuestro norte es una economía integrada al mundo, nuestro programa fiscal y monetario es que el déficit vaya bajando.".En cuanto a la reforma de impuestos, el ministro reiteró: "Vamos a plantear una reforma tributaria gradual, tenemos que bajar el déficit y bajar impuestos, algunos impuestos que nos nos gustan nada se bajarán de modo gradual. Lo bueno es que del año uno vamos a ver cómo se van a eliminando impuestos, pretende ser integral, comprensiva pero de aplicación gradual".Con respecto al avance del crecimiento económico, Dujovne se mostró tranquilo con los resultados: ", tenemos un gobierno que no miente, que piensa en el mediano y largo plazo".Consultado sobre si se producirá un nuevo aumento en los servicios públicos, el ministro dijo: "Este año ya han aumentado y no hay aumentos nuevos previstos. La sociedad lo percibe y sabe que vamos en la buena senda, eso es mejor que las soluciones mágicas".En cuanto a la próxima competencia electoral de octubre y la participación del kirchnerismo, el ministro dio su pronóstico: ", tiene que hacer un mea culpa, podrá sobrevivir si rescata algunas partes de su gobierno pero si reconoce los enormes problemas que generaron. Hasta que eso no esté saldado no tiene mucho futuro político", precisó.