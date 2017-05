Alerta en estaciones de servicio: "Ha habido algunas suspensiones de personal"

Economía Dueños de estaciones de servicios organizan un paro de 24 horas

Los dueños de estaciones de servicios analizan impulsar un lock out patronal de 24 horas para denunciar la "rentabilidad inexistente" del sector que podría llevar a cientos de expendedoras a la quiebra. Piden más comisiones.Si bien la fecha para la medida de fuerza no fue decidida a la espera de una respuesta de las petroleras a los planteos, la decisión de un lock out podría ser tomada en una reunión nacional de estacioneros que se desarrollará el 10 de mayo en Buenos Aires.que la situación "es delicada. Es un tema de rentabilidad que venimos solicitándoles a las petroleras, desde hace más de cinco años, aunque hasta ahora sin respuestas"."Los estacioneros no fijamos los precios de venta, tenemos una comisión que marca la petrolera, que es a la que le estamos exigiendo la recomposición de ese margen. Ha habido un incremento sustancial en los costos; el aumento de ese margen nos posibilitaría cubrir los costos, en salarios, insumos, energía, y el resto de lo operativo de toda estación", explicó."Hasta ahora los puestos de trabajo se mantienen, aunque ha habido algunas suspensiones. Las estaciones que tienen un volumen menor de ventas están tomando menos personal, y terminan ocupándose los integrantes de la familia, de la estación de servicio, para poder sustentarlo", indicó González.Además, alertó que "muchas estaciones de servicios en los pueblos, que son los únicos lugares que mantienen la provisión de combustible, están en una situación súper delicada, lo que agrava la situación de la zona".