Emisión de deuda de empresas latinoamericanas aumentó 610% en un año

Las emisiones de deuda de compañías latinoamericanas ascendieron a u$s 7100 millones en el primer trimestre del año, desde u$s 1000 millones en el mismo período del año pasado, lo que implica un incremento del 610%, según el análisis de la agencia calificadora Moody's Investors Service.



Las emisiones, sin embargo, estuvieron concentradas en pocos actores, agregó la agencia, que apuntó a la petrolera estatal brasileña Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (B1 positiva) como uno de los ejemplos, ya que registró u$s 4000 millones, el 56% del total, durante el primer trimestre de 2017.



El informe sostiene que las emisiones de deuda de alto rendimiento continuarán en un ritmo moderado y selectivo en 2017. Si bien los precios de los commodities se han estabilizado, y las incertidumbres políticas de Latinoamérica parecen contenidas por el momento, el crecimiento económico de la región seguirá lento por un período prolongado.



"El crecimiento global se mantiene en niveles históricamente bajos, y el alza en la incertidumbre de políticas y gobiernos en Europa y los Estados Unidos contribuirá a que continúe la aversión al riesgo y la volatilidad en los flujos de capital de la región", indicó Martina Gallardo Barreyro, de Moody's.



Los cupones promedio ponderados de emisiones cayeron a 6,5% en el primer trimestre de 2017 desde 7,8% en el mismo período del año anterior, lo que refleja la mayor calidad de crédito de las compañías que vendieron deuda, según el informe. La mejor calidad de crédito también ayudó a extender el plazo promedio ponderado de la deuda emitida a 8,1 años desde 6,3 años.



Casi toda la deuda emitida en ese período fue utilizada para refinanciar deuda existente. Las emisiones relacionadas con inversiones se mantienen limitadas por los débiles fundamentos de negocio y la escasa demanda en el sector corporativo de la región.



La calidad de los covenants también mejoró en el primer trimestre. Los covenants son una serie de indicadores en los acuerdos de préstamo que determinan, en distintas magnitudes, cómo los prestatarios pueden funcionar y manejarse financieramente.



Cronista.com.