Federación Agraria pide que se investigue la formación de precios de alimentos

El coordinador bonaerense de la Federación Agraria Argentina, Jorge Solmi, afirmó que "nadie estudia cómo se forman los precios de los alimentos", y pidió investigar "qué porcentaje agrega cada integrante de la cadena de producción, y si hay abusos, hay que denunciarlo".



"Esa gran diferencia que hay entre lo que recibe el productor y el valor que llega a las góndolas de las principales cadenas se tiene que investigar, y para eso necesitamos una Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que funcione. No sabemos en nuestro país cuánto y por qué agrega precio cada intermediario en la cadena", aseguró Solmi en declaraciones radiales.



El dirigente agropecuario reclamó saber "qué precio le agrega al producto todos los intermediarios", y sostuvo que "es inadmisible que a un tambero se le paga 5 pesos la leche y el cartón vale no menos de 35 en la góndola de los principales supermercados".



De igual modo, manifestó que "pasa lo mismo con el pan, cuyo precio tiene más de IVA que de trigo o la carne, las frutas e innumerables productos. Esa diferencia de precio se debe estudiar".



El integrante de la FAA en la provincia de Buenos Aires pidió sacarle el IVA a once productos claves en la canasta básica de alimentos. "Los consumidores no tienen por qué pagar con este disparate de IVA algunos productos elementales como el pan, la leche o determinados cortes de carne", manifestó.



En este marco, sostuvo que "el Estado le saca al laburante la mitad del sueldo cuando cobra y el 20 por ciento cuando compra en el supermercado", al tiempo que "reclamó una góndola más democrática, con mayor oferta de productos, así la gente pueda elegir de acuerdo con sus posibilidades y a la mejor relación entre precio y calidad".