Habrá hoy una reunión clave por el salvataje a Sancor

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había condicionado el otorgamiento de un crédito del Gobierno de $450 millones a que "se baje un aporte que hace el sector empresario a los sindicatos".



Según Buryaile, el Gobierno de Mauricio Macri no está pidiendo "que echen gente ni que bajen salario", sino que "se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones difíciles, que va al sindicato".



Tras esas declaraciones, representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria de la República Argentina (Atilra) pidieron una reunión que se concretará este martes con funcionarios de la alianza Cambiemos.



El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se refirió este lunes a la actualidad de la empresa SanCor, que mantiene en vilo a miles de trabajadores, al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.



"A esta hora se está definiendo el futuro de la empresa. Y SanCor no es una empresa más en crisis como cualquier otra. Yo nací en Rosario y me crié y a mis hijos con los productos de esa empresa", dijo el mandatario socialista.



Lifschitz dijo que se trata de la principal empresa de la provincia de Santa Fe con casi 80 años de vida, más de 1500 tamberos proveedores, 4.500 empleados directos y otros 22.000 trabajadores indirectos.



SanCor es la mayor fuente trabajo privado en Santa Fe y el gobernador pretende que el auxilio financiero llegue cuanto antes para evitar el colapso total de la firma cooperativa, porque sería un desastre para varios pueblos.



Atilra publicó en tanto un comunicado en el que exigió que "se termine con la imprevisión, la irresponsabilidad, la ausencia de planificación y la falta de seriedad por parte de quienes dirigen los destinos de la Cooperativa".



"Aspiramos a que el puente de salvataje que tiende la entidad gremial con el Estado, fructifique en una nueva oportunidad que lleve tranquilidad a nuestras familias", agregó el gremio horas antes de reunirse con funcionarios nacionales.