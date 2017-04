El Gobierno aumentó los reintegros a las exportaciones industriales

La decisión apunta a mejorar la competitividad del sector productivo y tendrá un costo fiscal estimado en más de $ 2.300 millones anuales.

Mediante el decreto 294 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno aumentó los reintegros a las exportaciones de (casi) toda la industria, lo que impactará, entre otros, en sectores como autopartes, metalmecánica, textil, maquinaria, calzados, juguetes, metalúrgico y textiles, todos ellos con un perfil de alto valor agregado y más asociados a las pymes. Hasta el momento las alícuotas llegaban a un máximo del 6%, y desde ahora se elevan a un tope del 8%.



En diálogo con periodistas en las oficinas del Ministerio de la Producción, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, dijo que "hace más de 15 años que no se hace una modificación sustancial de la estructura de reintegros".



El funcionario explicó que esta medida junto con la eliminación de las retenciones industriales del 5%, aplicada el año pasado, "en algunos casos significan mejoras en el ingreso de las empresas de más del 7%, lo que va directamente a la línea de rentabilidad de las compañías. Es una medida estructural porque se sostiene en el tiempo y genera una mejora la rentabilidad en dólares de los exportadores".



En la misma línea, Pedro Cascales secretario de Industria de la CAME, sostuvo en diálogo con ámbito.com que "es una medida más que positiva que nosotros veníamos esperando porque realmente produce una mejora del tipo de cambio del exportador sin tocar el valor del dólar" y agregó que "la carga impositiva en estos 15 años aumentó en forma más que importante entonces esto permite al exportador ganar un poco más de competitividad".



Además de un viejo pedido de los industriales, la medida busca alivianar la carga tributaria que cae sobre las empresas, sobre todo debido a los impuestos indirectos como Ingresos Brutos, tasas municipales con la tasa de Seguridad e Higiene, impuesto al Cheque (débitos y créditos), que se van agregando a lo largo de la cadena productiva.



Según datos del Ministerio de la Producción que conduce Francisco Cabrera, en la actualidad el peso de estos tributos sobre el precio de venta (exportación) varía entre el 7% al 15%. Al respecto, Etchegoyen enfatizó: "Nuestro objetivo es que la Argentina no exporte impuestos".



El funcionario del Ministerio de la Producción explicó que esta medida no hay que ver aislada sino también en coordinación con la revisión de la estructura tributaria que está realizando el Gobierno para eliminar sobre todo los impuestos indirectos que "son contrarios a la lógica de un país que quiere desarrollarse".



La demora en el pago de la devolución de impuestos era en los años anteriores una queja recurrente. Al respecto, Etchegoyen sostuvo que "el pago de los reintegros está totalmente normalizado. En 2015, había meses enteros que no se pagaba un peso en devolución. Subsisten algunas cuestiones con reintegros que forman parte del stock que se está limpiando, pero se ha mejorado muchísimo el proceso de reintegros".



Si bien en los últimos meses se viene dando un lento repunte de las MOI (Manufacturas de Origen Industrial), sigue afectando la debilidad de la economía brasileña a donde van más del 50% de las exportaciones industriales. "Tenemos que abrir nuevos mercados por eso menos de un mes hicimos un acuerdo con Colombia para reducir los aranceles, y ahí hay una muy buena oportunidad para el sector autopartista y automotriz", sostuvo Etchegoyen.



Tras descartar que el Gobierno tenga una mirada para sólo impulsar al sector de empresas con perfil exportador, el secretario de Industria resaltó que "esta medida y mecanismos de desarrollo sectoriales como la ley de autopartes, mecanismos horizontales como la Ley Pyme, planes para bajar costos logísticos como el plan de infraestructura, confluyen en un esquema que mejore las condiciones para competir en forma íntegra. No sólo con la variable de que 'te aumento 35% el tipo de cambio' porque todas sabemos lo que pasa".



El aumento de las alícuotas de devolución de impuestos puede alcanzar entre 2 y 3 puntos porcentuales, lo que en muchos casos puede hacer la diferencia entre mantener o perder un mercado externo. Al respecto, Cascales analizó que "hoy en algunos sectores se está exportando casi sin ganancias solamente para mantener mercados, incluso a veces con una leve pérdida y esta suba en el reintegro puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre poder mantener un mercado o retirarse. Cuando se exporta lleva mucho tiempo ganar un mercado pero se pierde muy rápido. La verdad que esta medida es excelente".





