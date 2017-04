Soja: el NEA y Entre Ríos salvarían las pérdidas en la zona núcleo

Desde fines de marzo, los excesos hídricos acumulados han provocado pérdidas en unas 250 mil hectáreas de soja, que llevan a 1,05 millones el total que quedó en el camino desde el inicio de la campaña, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.



Sin embargo, en su Panorama Agrícola Semanal (PAS), la entidad porteña decidió mantener su proyección de producción en 56,5 millones de toneladas.



La razón es que, en las zonas en las que el agua no ha causado problemas, los rindes están por encima del promedio, en línea con lo afirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, hace una semana en Rosario.



Las provincias del Noreste Argentino (NEA) y Entre Ríos, asoman como las "salvadoras" para la zafra gruesa.



Panorama



De acuerdo a la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, los rindes de la soja de primera son dos quintales inferiores a los de la campaña pasada, en la zona núcleo: el promedio de este año se sitúa en 38 quintales por hectárea, contra 40 del ciclo 2015/16.



"En una campaña donde por los excesos hídiricos se perdió el 10 por ciento de la superficie productiva, esta baja afecta más de lo que parece. Con un 80 por ciento de la soja recolectada, y ahora 38 quintales por hectárea, se borran del horizonte las posibilidades de compensar con creces las pérdidas que dejaron los temporales del verano", se lamenta la GEA.



La Bolsa de Buenos Aires, no obstante, es optimista debido a que "todas las regiones bajo estudio prevén finalizar el ciclo con productividades que se ubican por encima al promedio de las últimas cinco campañas".



Camino al récord



"Incluso las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos van en camino a lograr nuevos récords de rendimiento, con expectativas de finalizar el ciclo entre 28,8 y 30,9 quintales por hectárea", añade la entidad.

Así, "el plus de producción que aportarían conjuntamente, realizando una comparación entre el actual rinde previsto y el máximo rinde histórico previo al presente ciclo, compensarían con creces la totalidad de las pérdidas de área previstas para el oeste de Buenos Aires y el norte de La Pampa, una de las zonas más comprometidas por excesos hídricos".