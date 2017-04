Piratería: Argentina, en la "lista prioritaria de observación" de EEUU

Justo tras la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a Washington y su encuentro con su par Donald Trump, la Secretaría de Comercio del gobierno norteamericano difundió su informe especial sobre piratería y protección de los derechos de propiedad intelectual, un reporte que deja a la Argentina mal parada, ya que el país figura entre los 11 socios comerciales de Estados Unidos incluídos en la "lista prioritaria de observación" por sus "deficiencias conocidas y de larga data" en este campo.



El informe, publicado esta tarde, apunta que "países como Argentina, Grecia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbejistán y Venezuela no pusieron en práctica políticas efectivas y procedimientos para garantizar que sus propias agencias de Gobierno usen software" pirata.



También incluye al país ?junto con Canadá, India e Indonesia- entre aquellos que tienen "criterios restrictivos de patentes" que conspiran "contra las oportunidades de crecimiento de las exportaciones" de los empresarios y sectores innovadores estadounidenses.



En total, hay once socios comerciales de Estados Unidos a los que la Secretaría de Comercio puso en la "lista de observación prioritaria": junto con la Argentina están Argelia, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela.



"El desafío clave en Argentina es la falta de una protección eficaz de la propiedad intelectual por parte del Gobierno nacional", sostiene el informe antes de enumerar una serie de problemas: "La policía argentina no actúa de oficio, los juicios pueden estancarse, los casos pueden languidecer en los trámites excesivos, y, aún cuando una investigación llega a juicio, los infractores no reciben sentencias disuasorias".



La Secretaría de Comercio menciona específicamente al mercado de La Salada, al que describe como "uno de los mayores mercados al aire libre en América Latina" en el que se venden "grandes cantidades de productos piratas y falsificados", y que "sigue creciendo".



También caracteriza como "generalizada" a la piratería de derechos de autor en compact disc; afirma que "la piratería online sigue siendo una preocupación creciente", entre otras cosas porque "es casi inexistente" su sanción penal, y cuestiona "el uso generalizado de software sin licencia" tanto en empresas como en el Gobierno.



El informe menciona entre los "retos para la innovación (?) agrícola, biotecnología y farmacéutica" ante la "considerable acumulación de solicitudes de patentes resultantes de largas demoras para obtener y registrar derechos" y el hecho de que el país "no da protección a las patentes provisionales pendientes".



Entre los aspectos que rescata la Secretaría de Comercio habla de "pasos positivos" dados por la Argentina en el último año para "mejorar la protección de la propiedad intelectual, incluyendo iniciativas legislativas, mejoras de procedimiento para la protección de patentes y la creación de mecanismos de compromiso bilaterales".



También celebra la decisión de regular "procedimientos acelerados" para el registro de patentes intelectuales y recuerda que, el año pasado, la Argentina y Estados Unidos establecieron "un foro bilateral de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico" en el marco del cual hubo "una primera reunión productiva en diciembre".



"Estados Unidos tiene la esperanza de que los pasos importantes que la Argentina ha tomado, así como sus planes para el progreso futuro, llevarán a resultados tangibles y a la creación de un entorno más atractivo para la inversión y la innovación", concluye el reporte con respecto al país.



Cronista Comercial.