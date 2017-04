Economía

Los bancos deberán quitar el tope

Viernes 28 de Abril de 2017

Cómo hacer las transferencias bancarias "sin límite" que autorizó el Central

Ya no habrá tope para realizar transferencias bancarias. Y eso no implicará ningún gasto para los clientes de los bancos. Lo decidió el Banco Central y la única condición es que se debe solicitar el permiso para cada operación particular.