Trabajadores de SanCor endurecen la protesta y cortan la Ruta 34

En Centeno, una pequeña localidad santafesina en donde está emplazada una de las plantas de la firma, los operarios cortaron parcialmente la Ruta Nacional 34 luego de más de 40 días de acampe. "No nos gusta llegar a esto, pero la situación es desesperante. No tenemos un peso y necesitamos una solución", explicó Claudio Ordoñez, uno de los delegados.



La decisión de bloquear parte de la ruta (una mano) se definió en asamblea al trabarse las negociaciones abiertas para inyectar dinero en la cooperativa láctea --con una deuda que se estima en 300 millones de dólares-- y evitar así su cierre. Un cortocircuito entre el gobierno nacional y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) pone en duda el salvataje de 450 millones de pesos anunciado semanas atrás por la Casa Rosada.



Desde las 13.30 hasta las 16, los trabajadores cortaron una mano de la traza, lo que generó una larga fila de autos y camiones en una ruta clave para el traslado de mercadería del centro al norte del país. El operativo fue coordinado con efectivos de Gendarmería. Los conductores recibieron un panfleto explicativo sobre el porqué de la medida de fuerza y con detalles del conflicto. Mañana se implementará la misma modalidad de protesta.



Centeno tiene 3.200 habitantes y "late y respira" al ritmo de SanCor, según explicó Juan Gufi, su jefe comunal. La planta emplea a 61 trabajadores, quienes desde que se apagaron los motores acampan en la puerta del predio a la espera de una solución. La firma les depositó hace 40 días 8 mil pesos a cada uno y no hay certezas de otro pago en el corto plazo. "El fiado en los almacenes ya es insostenible. La gente no cobra, no tiene plata y eso se siente en la economía de todo el pueblo", agregó Gufi.



Los trabajadores de Centeno fueron los primeros en subirle el tono a la protesta. En las localidades vecinas de Gálvez y San Guillermo, también con plantas paralizadas, podrían seguir el mismo camino en los próximos días. Mientras que en Charlone (Buenos Aires) y Moldes (Córdoba) los operarios se reunirán para definir los pasos a seguir.



Antes del corte de ruta, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz convocó a una reunión en Rosario con intendentes y presidentes comunales de las localidades afectadas, que contó además con referentes de todos los bloques políticos de la Legislatura provincial. El mandatario pidió encontrar "una solución en el cortísimo plazo" para una situación "que ya no da para más".



Clarín.