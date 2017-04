La producción de pymes industriales cayó 2,5% en marzo

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), "conviven en la industria Pyme sectores con caídas muy acentuadas con otros que empiezan a recuperarse".



Los más golpeados son los que se encuentran más expuestos a la importación, como textiles, calzados y muebles; en cambio, entre los más beneficiados se destacan los que están recibiendo el rebote del agro y la obra pública, detalló CAME.



El tercer mes del año mostró un mejor panorama productivo que en febrero, muy focalizado en unos pocos sectores como material de transporte, productos químicos, metalmecánica y alimentos; en cambio, sectores como calzados, textiles, muebles, maderas, papel, cartón, caucho y plástico, finalizaron con bajas anuales muy profundas, de acuerdo con el relevamiento sectorial.



Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias Pyme del país.



Según esa encuesta, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) alcanzó un valor de 88,5 puntos en el mes y acumula una caída de 3,2% anual en el primer trimestre del año.



En marzo creció a 32,7% la proporción de industrias con alzas interanuales (de 24,8% en febrero), aunque de la misma manera se incrementó la proporción de industrias en baja (de 43,4% en febrero a 49% en marzo).



En materia de rentabilidad no hubo grandes modificaciones en el mes; sin embargo volvió a caer a 43% la proporción de industrias con rentabilidad positiva (de 48% en enero a 43,9% en febrero).



La proporción de empresas con rentabilidad negativa también descendió levemente, de 43,5% en febrero a 43% en marzo.



Por sectores, las ramas que crecieron en marzo en la comparación anual fueron: 'Material de Transporte' (13,6%), 'Productos de metal, maquinaria y equipo' (1,5%), 'Productos químicos' (1,2%) y 'Alimentos y bebidas' (1,1%).



En cambio, siguieron cayendo muy fuerte: 'Maderas y muebles' (-13,0%), 'Productos textiles e indumentaria' (-10,2%), 'Papel, cartón, edición e impresión' (-9,7%), 'Calzado y marroquinería" (-7,9), 'Productos electro-mecánicos e informática' (-4,7%), y 'Productos de caucho y plástico' (-6,4%), detalló CAME.



Y alertó que "la incertidumbre sobre el rumbo económico, la caída en la demanda y el incremento de las importaciones redujo nuevamente el ánimo inversor. Sólo 18% de las industrias declaró tener planes de inversión para este año, y otro 23% lo está evaluando. Mientras, el 54% contestó que 'no' planea invertir y el 5% restante afirmó que 'no sabe'".



Sólo el 9% de las empresas considera que el actual es un buen momento para invertir. Para el resto, el contexto es entre regular, malo y muy malo.



Hacia adelante, las expectativas son muy cautas: el 29% de las industrias relevadas cree que la producción de su empresa aumentará en los próximos meses, el 54% considera que se mantendrá estable, mientras que otro 17% espera que continúe cayendo, puntualizó el relevamiento.



"Si bien se cumplieron 18 meses consecutivos en baja, se desaceleró la tasa de caída y hubo cuatro sectores en crecimiento. Además ascendió a un tercio la proporción de industrias en alza, aunque de la misma manera aumentó también a 49% la cantidad de empresas en baja", expresó el flamante presidente de CAME, Fabián Tarrío.