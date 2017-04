Polémica por el proyecto para modificar la ley de tarjetas de crédito

El proyecto que propone reducir las comisiones que pagan los comercios por ventas con tarjetas de crédito y débito obtuvo dictamen de la comisión que preside el chubutense Alfredo Luenzo, del interbloque UNA, el último miércoles.



Sin embargo, en el ámbito de la comisión surgió un conflicto entre Rodríguez Machado y Luenzo, debido a que el dictamen fue firmado por senadores que no estaban presentes en la reunión, razón por la cual la senadora oficialista decidió impugnarlo.



Según supo NA, la senadora por Córdoba pidió que la Presidencia del Senado resuelva el curso parlamentario que tendrá el dictamen dado que, para ella, no tiene validez.



La senadora argumentó que la comisión no tenía quórum cuando Luenzo dio a conocer que el proyecto ya tenía dictamen y que, además, se negó a mostrarle el documento con las firmas de los senadores.



Posteriormente, cuando el dictamen y las firmas se dieron a conocer, Rodríguez Machado señaló que ninguno de los senadores firmantes se encontraba en la reunión, por lo que consideró que el despacho de la comisión es inválido.