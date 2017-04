La soja llegó a 3.700 pesos la tonelada

El mercado disponible local de soja anotó el jueves subas en las negociaciones, pero la actividad comercial fue discreta, aún con la oleaginosa a 3.700 pesos.



En tanto, por maíz si bien la condición disponible abrió en baja, las posiciones diferidas y de la nueva cosecha 2017-2018 consiguió amplios volúmenes negociados; el trigo se afirmó en las entregas a plazo, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por soja, la oferta de compra por la mercadería disponible subió a $ 3.700 la tonelada, 50 pesos más que el miércoles.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo cotizó a u$s 238,6 la tonelada.



Mientras que el precio por maíz con descarga bajó a 2.350 pesos la tonelada y la oferta por el trigo contractual se mantuvo en 2.500 pesos la tonelada.



La BCR destacó que los futuros en Chicago finalizaron con saldos positivos: La soja cerró prácticamente sin cambios en un día con mucha volatilidad ante la incertidumbre respecto a la posibilidad que Estados Unidos se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).



El maíz ajustó al alza en 1 US$ por compras técnicas e incertidumbre por pronósticos climáticos que retrasarían la siembra.



En este contexto, el trigo terminó con subas en medio de preocupaciones de que las temperaturas frías en las planicies centrales y meridionales podrían dañar al cultivo que se encuentra en fases reproductivas.



La soja cerró estable este jueves a u$s 347,51 la tonelada en el mercado de Chicago; el maíz subió un 0,8% a u$s 142,51 la tonelada, mientras que el trigo aumentó un 1,4% a u$s 151,94 la tonelada.