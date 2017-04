Ahora 3 para leer: en Paraná, "no hay notificación de la iniciativa"

Economía Se podrán comprar libros en cuotas sin interés en todo el país

El Gobierno nacional decidió ampliar el plan de cuotas sin interés para la compra de libros. El Ahora 3, según se informó, se aplicará para los textos de impresión nacional -no los importados-, con el objetivo de fomentar la producción local.El plan de tres cuotas sin interés durará poco tiempo, y se aplicará para la compra con cualquier tarjeta de crédito en el período de funcionamiento de la Feria del Libro. Esto quiere decir que estará vigente desde el jueves 27 de abril al lunes 15 de mayo, durante todos los días de la semana.consultó sobre la iniciativa, en librerías de Paraná. En este sentido se indicó que "no tienen notificación hasta el momento".A su vez, dijeron que "nunca nos han propuesto un tipo de iniciativas como esta. En librerías trabajamos con precio impuesto, el precio del libro es unificado en todo el país, desde ahí hay diferentes descuentos. Nosotros no ponemos el precio de un libro"."Sería fantástica la medida, pero tienen que abaratarnos los costos: el de transporte, de logística, es muy elevado", aseveró Osvaldo, desde otra librería de la ciudad.